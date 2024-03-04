https://ria.ru/20240304/poland-1931019103.html

Польская полиция сообщила о падении объекта на севере страны

Польская полиция сообщила о падении объекта на севере страны - РИА Новости, 04.03.2024

Польская полиция сообщила о падении объекта на севере страны

Неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве, сообщает пресс-служба комендатуры полиции Оструды. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:25

2024-03-04T14:25

2024-03-04T14:25

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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве, сообщает пресс-служба комендатуры полиции Оструды. "Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова", - говорится в сообщении. В настоящее время полиция охраняет место происшествия. О пострадавших не сообщается. При этом некоторые польские СМИ предполагают, что речь идет о "военном объекте".

https://ria.ru/20240217/bespilotnik-1927993315.html

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