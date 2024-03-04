https://ria.ru/20240304/poland-1931019103.html
Польская полиция сообщила о падении объекта на севере страны
Польская полиция сообщила о падении объекта на севере страны - РИА Новости, 04.03.2024
Польская полиция сообщила о падении объекта на севере страны
Неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве, сообщает пресс-служба комендатуры полиции Оструды. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:25
2024-03-04T14:25
2024-03-04T14:25
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве, сообщает пресс-служба комендатуры полиции Оструды. "Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова", - говорится в сообщении. В настоящее время полиция охраняет место происшествия. О пострадавших не сообщается. При этом некоторые польские СМИ предполагают, что речь идет о "военном объекте".
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в мире, польша
Польская полиция сообщила о падении объекта на севере страны
Польская полиция сообщила о падении неизвестного объекта в поле на севере страны
ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве, сообщает пресс-служба комендатуры полиции Оструды.
"Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция охраняет место происшествия.
О пострадавших не сообщается.
При этом некоторые польские СМИ предполагают, что речь идет о "военном объекте".
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