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Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента - РИА Новости, 04.03.2024
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09:46 04.03.2024 (обновлено: 09:47 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/poezda-1930928580.html
Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента
Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента - РИА Новости, 04.03.2024
Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента
Пять поездов задерживаются, часть пригородных поездов выводится из расписания из-за инцидента на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области, сообщили... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:46
2024-03-04T09:47
происшествия
москва
самара
самарская область
куйбышевская железная дорога
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Пять поездов задерживаются, часть пригородных поездов выводится из расписания из-за инцидента на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. "В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: №32 Москва – Орск на 1 час, №50 Москва – Самара на 1 час, №10 Москва – Самара на 1 час 30 минут, №7574 Сызрань – Мирная на 50 минут, №7104 Сызрань – Самара на 30 минут. Часть пригородных поездов выводится из расписания", - говорится в сообщении ведомства. Ранее РИА Новости сообщили в ЕДДС Безенчукского района, что утром к ним поступило сообщение о "хлопке" на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск. В Куйбышевской ЖД уточнили, что сбой в движении поездов произошел "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". По предварительной информации экстренных служб, причиной остановки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры моста через реку.
https://ria.ru/20231201/terrorizm-1913082815.html
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происшествия, москва, самара, самарская область, куйбышевская железная дорога
Происшествия, Москва, Самара, Самарская область, Куйбышевская железная дорога
Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента

Из-за инцидента на перегоне Звезда — Чапаевск задерживаются пять поездов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Пять поездов задерживаются, часть пригородных поездов выводится из расписания из-за инцидента на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
"В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: №32 МоскваОрск на 1 час, №50 МоскваСамара на 1 час, №10 Москва – Самара на 1 час 30 минут, №7574 СызраньМирная на 50 минут, №7104 Сызрань – Самара на 30 минут. Часть пригородных поездов выводится из расписания", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее РИА Новости сообщили в ЕДДС Безенчукского района, что утром к ним поступило сообщение о "хлопке" на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск. В Куйбышевской ЖД уточнили, что сбой в движении поездов произошел "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
По предварительной информации экстренных служб, причиной остановки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры моста через реку.
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ПроисшествияМоскваСамараСамарская областьКуйбышевская железная дорога
 
 
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