https://ria.ru/20240304/poezda-1930928580.html

Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента

Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента - РИА Новости, 04.03.2024

Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента

Пять поездов задерживаются, часть пригородных поездов выводится из расписания из-за инцидента на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области, сообщили... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T09:46

2024-03-04T09:46

2024-03-04T09:47

происшествия

москва

самара

самарская область

куйбышевская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eae91405f45112d2d0350ba7798f5a5.jpg

САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Пять поездов задерживаются, часть пригородных поездов выводится из расписания из-за инцидента на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. "В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: №32 Москва – Орск на 1 час, №50 Москва – Самара на 1 час, №10 Москва – Самара на 1 час 30 минут, №7574 Сызрань – Мирная на 50 минут, №7104 Сызрань – Самара на 30 минут. Часть пригородных поездов выводится из расписания", - говорится в сообщении ведомства. Ранее РИА Новости сообщили в ЕДДС Безенчукского района, что утром к ним поступило сообщение о "хлопке" на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск. В Куйбышевской ЖД уточнили, что сбой в движении поездов произошел "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". По предварительной информации экстренных служб, причиной остановки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры моста через реку.

https://ria.ru/20231201/terrorizm-1913082815.html

москва

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, самара, самарская область, куйбышевская железная дорога