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Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск под Самарой

Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск под Самарой - РИА Новости, 04.03.2024

Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск под Самарой

Поезда возобновили движение по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области после ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, сообщили... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:59

2024-03-04T14:59

2024-03-04T15:00

происшествия

чапаевск

самарская область

куйбышевская железная дорога

ржд

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САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Поезда возобновили движение по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области после ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. "Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей. Задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути. Куйбышевская железная дорога (филиал РЖД) ранее в понедельник сообщила, что движение поездов приостановлено на перегоне Звезда - Чапаевск из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Задерживалось пять поездов дальнего следования, часть пригородных - выводилась из расписания. Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, мог стать подрыв опоры моста через реку, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

чапаевск

самарская область

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происшествия, чапаевск, самарская область, куйбышевская железная дорога, ржд