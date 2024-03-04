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Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск под Самарой
Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск под Самарой - РИА Новости, 04.03.2024
Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск под Самарой
Поезда возобновили движение по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области после ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, сообщили... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:59
2024-03-04T14:59
2024-03-04T15:00
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чапаевск
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САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Поезда возобновили движение по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области после ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. "Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей. Задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути. Куйбышевская железная дорога (филиал РЖД) ранее в понедельник сообщила, что движение поездов приостановлено на перегоне Звезда - Чапаевск из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Задерживалось пять поездов дальнего следования, часть пригородных - выводилась из расписания. Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, мог стать подрыв опоры моста через реку, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб.
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происшествия, чапаевск, самарская область, куйбышевская железная дорога, ржд
Происшествия, Чапаевск, Самарская область, Куйбышевская железная дорога, РЖД
Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск под Самарой
Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск под Самарой после ЧП
САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Поезда возобновили движение по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области после ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
«
"Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей. Задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути.
Куйбышевская железная дорога (филиал РЖД) ранее в понедельник сообщила, что движение поездов приостановлено на перегоне Звезда - Чапаевск из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Задерживалось пять поездов дальнего следования, часть пригородных - выводилась из расписания. Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, мог стать подрыв опоры моста через реку, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб.
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