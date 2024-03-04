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Пленный рассказал, как забрали его сослуживцев, критиковавших Сырского - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 04.03.2024 (обновлено: 13:04 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/plennyy-1930935029.html
Пленный рассказал, как забрали его сослуживцев, критиковавших Сырского
Пленный рассказал, как забрали его сослуживцев, критиковавших Сырского - РИА Новости, 04.03.2024
Пленный рассказал, как забрали его сослуживцев, критиковавших Сырского
Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что его сослуживцев, посмевших критиковать нового главкома Александра Сырского, забрали спецслужбы. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:20
2024-03-04T13:04
специальная военная операция на украине
дебальцево
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что его сослуживцев, посмевших критиковать нового главкома Александра Сырского, забрали спецслужбы. По его словам, когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то некоторые военнослужащие, которые помнят нового главкома еще по Дебальцево, сказали, что дела будут плохи и нужно бежать. "Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно", — говорит Гуд на видео, опубликованном Минобороны.Пленный рассказал также, как попал в армию. По его словам, в военкомате не обратили внимания на его серьезные заболевания: у него панкреатит и остеохондроз, язва желудка и различные грыжи. Тем не менее его признали годным к службе. Затем Гуда и еще человек двадцать (все старше 50 лет ) отвезли в бригаду. Пленный пожаловался на качество обмундирования — выданная им форма была порванной и грязной, у бронежилетов не хватало плит, а каски достались не всем.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Сырского. Вскоре после сдачи Авдеевки новый главком заявил, что некоторые командиры допустили просчеты на фронте, и пообещал кадровые чистки в командовании бригад.
https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930789512.html
https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930362581.html
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дебальцево, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дебальцево, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, как забрали его сослуживцев, критиковавших Сырского

Пленный Гуд: украинские спецслужбы забрали сослуживцев за критику Сырского

© AP Photo / Vadim GhirdaАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что его сослуживцев, посмевших критиковать нового главкома Александра Сырского, забрали спецслужбы.
По его словам, когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то некоторые военнослужащие, которые помнят нового главкома еще по Дебальцево, сказали, что дела будут плохи и нужно бежать.
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"Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно", — говорит Гуд на видео, опубликованном Минобороны.
Пленный рассказал также, как попал в армию. По его словам, в военкомате не обратили внимания на его серьезные заболевания: у него панкреатит и остеохондроз, язва желудка и различные грыжи. Тем не менее его признали годным к службе.
Затем Гуда и еще человек двадцать (все старше 50 лет ) отвезли в бригаду. Пленный пожаловался на качество обмундирования — выданная им форма была порванной и грязной, у бронежилетов не хватало плит, а каски достались не всем.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Сырского. Вскоре после сдачи Авдеевки новый главком заявил, что некоторые командиры допустили просчеты на фронте, и пообещал кадровые чистки в командовании бригад.
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Специальная военная операция на УкраинеДебальцевоАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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