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Новосибирский губернатор поручил уточнить региональные планы - РИА Новости, 04.03.2024
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07:38 04.03.2024 (обновлено: 07:52 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/plany-1930915744.html
Новосибирский губернатор поручил уточнить региональные планы
Новосибирский губернатор поручил уточнить региональные планы - РИА Новости, 04.03.2024
Новосибирский губернатор поручил уточнить региональные планы
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник поручил с учетом главных тезисов послания президента РФ Владимира... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:38
2024-03-04T07:52
россия
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
владимир путин
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НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник поручил с учетом главных тезисов послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пересмотреть и актуализировать региональные программы развития. "Предстоит большая, ответственная и приятная работа. У нас появятся новые возможности по развитию территорий наших муниципалитетов, решению вопросов граждан, которые давно ждут своего решения. К этому нужно быть готовыми. Не нужно откладывать подготовку до момента, когда с федеральных министерств пойдут уже сформулированные установки. Нужно проделать предварительную работу – оценивать состояние документации объектов, земельных участков, наших региональных программ. Если необходимо – актуализировать", - сказал он. Травников призвал своих заместителей, областных министров и глав муниципалитетов немедленно приступить к подготовке новых предложений по мероприятиям и программам, которые, исходя из послания, получают развитие, а также по новым инициативам и национальным проектам, которые анонсировал глава государства. "Это благоустройство территорий, новая программа расселения аварийного жилья, продолжение программы по капитальному ремонту школ и новая инициатива по капитальному ремонту детских садов. Это обновление материально-технической базы организаций профессионального образования - наших колледжей и техникумов, в том числе капитальный ремонт и строительство общежитий. Это развития базы наших высших учебных заведений... Все эти инициативы и проекты, которые мы реализуем, нужно уже прорабатывать и формировать наши видение, чтобы мы хотели реализовать в ближайшие годы, и насколько мы к этому готовы", - сказал губернатор. Отдельно он обратил внимание на инициативу по продолжению программы строительства школ и поручил актуализировать программу по строительству школ в Новосибирске, посмотреть на нее "с точки зрения появления дополнительных возможностей и приближения сроков реализации некоторых проектов". "Работы много, поэтому без раскачки приступаем к работе прямо сейчас. Знаю, что федеральные министерства получили такие же задачи по "пересборке" проектов, поэтому просьба, в ходе своих командировок и встреч с коллегами федерального уровня оперативно уточнять параметры всех новых программ, которые анонсировал глава государства", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
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россия, новосибирская область, новосибирск, андрей травников, владимир путин
Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Андрей Травников, Владимир Путин
Новосибирский губернатор поручил уточнить региональные планы

Новосибирский губернатор поручил уточнить планы региона с учетом послания Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник поручил с учетом главных тезисов послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пересмотреть и актуализировать региональные программы развития.
«
"Предстоит большая, ответственная и приятная работа. У нас появятся новые возможности по развитию территорий наших муниципалитетов, решению вопросов граждан, которые давно ждут своего решения. К этому нужно быть готовыми. Не нужно откладывать подготовку до момента, когда с федеральных министерств пойдут уже сформулированные установки. Нужно проделать предварительную работу – оценивать состояние документации объектов, земельных участков, наших региональных программ. Если необходимо – актуализировать", - сказал он.
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Травников призвал своих заместителей, областных министров и глав муниципалитетов немедленно приступить к подготовке новых предложений по мероприятиям и программам, которые, исходя из послания, получают развитие, а также по новым инициативам и национальным проектам, которые анонсировал глава государства.
"Это благоустройство территорий, новая программа расселения аварийного жилья, продолжение программы по капитальному ремонту школ и новая инициатива по капитальному ремонту детских садов. Это обновление материально-технической базы организаций профессионального образования - наших колледжей и техникумов, в том числе капитальный ремонт и строительство общежитий. Это развития базы наших высших учебных заведений... Все эти инициативы и проекты, которые мы реализуем, нужно уже прорабатывать и формировать наши видение, чтобы мы хотели реализовать в ближайшие годы, и насколько мы к этому готовы", - сказал губернатор.
Отдельно он обратил внимание на инициативу по продолжению программы строительства школ и поручил актуализировать программу по строительству школ в Новосибирске, посмотреть на нее "с точки зрения появления дополнительных возможностей и приближения сроков реализации некоторых проектов".
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"Работы много, поэтому без раскачки приступаем к работе прямо сейчас. Знаю, что федеральные министерства получили такие же задачи по "пересборке" проектов, поэтому просьба, в ходе своих командировок и встреч с коллегами федерального уровня оперативно уточнять параметры всех новых программ, которые анонсировал глава государства", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
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РоссияНовосибирская областьНовосибирскАндрей ТравниковВладимир Путин
 
 
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