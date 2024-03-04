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Встреча Мишустина с премьером Казахстана Бектеновым. Прямая трансляция
Встреча Мишустина с премьером Казахстана Бектеновым. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.03.2024
Встреча Мишустина с премьером Казахстана Бектеновым. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу со своим коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:36
2024-03-04T14:36
2024-03-04T14:36
казахстан
михаил мишустин
олжас бектенов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу со своим коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым.
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4.7
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казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов, видео
Казахстан, Михаил Мишустин, Олжас Бектенов
Встреча Мишустина с премьером Казахстана Бектеновым. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу со своим коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым.
2024-03-04T14:36
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PT8M43S
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу со своим коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым.