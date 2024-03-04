https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

СМИ: Израиль не направил делегацию на переговоры о перемирии в Газе

СМИ: Израиль не направил делегацию на переговоры о перемирии в Газе - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: Израиль не направил делегацию на переговоры о перемирии в Газе

Израиль решил не направлять делегацию на переговоры в Каире о перемирии в секторе Газа, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T03:47

2024-03-04T03:47

2024-03-04T03:47

израиль

каир (город)

катар

владимир путин

хамас

оон

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Израиль решил не направлять делегацию на переговоры в Каире о перемирии в секторе Газа, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника. "Израиль решил не присутствовать. Израиль принял такое решение после того, как премьер-министр Катара проинформировал главу "Моссада" Давида Барнеа… о том, что ХАМАС отказалось выполнять просьбу Израиля о предоставлении списка заложников, которые все еще живы", - пишет газета. Отмечается, что еще одним фактором стало то, что движение ХАМАС якобы не согласилось на ранее предложенные США условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Ранее телеканал Al Qahera News сообщил, что делегации Катара, США и правящего в секторе Газа движения ХАМАС прибыли в египетскую столицу Каир для проведения нового раунда переговоров по деэскалации в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. Минздрав анклава сообщал, что с 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 30 410 человек, пострадали 71 700. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240303/izrail-1930784330.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html

https://ria.ru/20240227/izrail-1929678849.html

израиль

каир (город)

катар

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израиль, каир (город), катар, владимир путин, хамас, оон, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире