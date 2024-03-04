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В Самарской области на железнодорожном перегоне прогремел взрыв - РИА Новости, 04.03.2024
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09:02 04.03.2024 (обновлено: 11:50 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/peregon-1930921111.html
В Самарской области на железнодорожном перегоне прогремел взрыв
В Самарской области на железнодорожном перегоне прогремел взрыв - РИА Новости, 04.03.2024
В Самарской области на железнодорожном перегоне прогремел взрыв
На железнодорожной дороге в Самарской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:02
2024-03-04T11:50
происшествия
самарская область
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. На железнодорожной дороге в Самарской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района."Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда — Чапаевск", — сказала собеседница агентства.Позже представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительной информации, на перегоне подорвали опоры моста через реку Чапаевка.Куйбышевская железная дорога, в свою очередь, сообщила о сбое в движении поездов из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". При этом никто не пострадал. Движение на участке Звезда — Чапаевск приостановили, как минимум пять пассажирских и пригородных поездов задерживаются. Часть пригородных поездов вывели из расписания.В самарском управлении ФСБ уточнили, что сообщение о подрыве поступило на единый номер экстренных оперативных служб 112 в 6:13 утра. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области на железнодорожном перегоне прогремел взрыв

В Самарской области на ж/д перегоне Звезда — Чапаевск прогремел взрыв

© Фото очевидцаПоследствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области
Последствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области
© Фото очевидца
Последствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. На железнодорожной дороге в Самарской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района.
«
"Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда — Чапаевск", — сказала собеседница агентства.
Позже представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительной информации, на перегоне подорвали опоры моста через реку Чапаевка.
Куйбышевская железная дорога, в свою очередь, сообщила о сбое в движении поездов из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". При этом никто не пострадал. Движение на участке Звезда — Чапаевск приостановили, как минимум пять пассажирских и пригородных поездов задерживаются. Часть пригородных поездов вывели из расписания.
В самарском управлении ФСБ уточнили, что сообщение о подрыве поступило на единый номер экстренных оперативных служб 112 в 6:13 утра. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
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