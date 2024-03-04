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Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса - РИА Новости, 04.03.2024
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04:23 04.03.2024 (обновлено: 04:58 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/pamyatnik-1930908541.html
Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса
Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса - РИА Новости, 04.03.2024
Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса
Власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", его защищают, он будет стоять, как символ уважения к русскому народу, заявил... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T04:23
2024-03-04T04:58
болгария
пловдив
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
софия (город)
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", его защищают, он будет стоять, как символ уважения к русскому народу, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента из города Пловдив Иван Петков.Ранее в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника "Алеше" в Музей коммунистического искусства. Протест был организован активистами Социалистической партии (БСП)."Я, как представитель Болгарии и моего города Пловдив, должен сказать, что то, что произошло в Софии с памятником советской армии, не произойдет в Пловдиве. "Алеша" будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу", - сказал Петков на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.Он добавил, что власти Болгарии стремятся понравиться своим "западным партнерам", поэтому пытаются уничтожить историю своей страны, "все начинается с памятников". "Я убежден, что в будущем мы сделаем так, что мы восстановим памятник советской армии в Софии", - подчеркнул болгарский депутат.Он отрицательно ответил на вопрос о боязни преследования в стране. "Жизнь слишком коротка, чтобы мы боялись. Мы должны уважать свою историю, наших братьев, нашу страну и наш народ", - сказал Петков.Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240218/moldavia-1928117228.html
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болгария
пловдив
софия (город)
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болгария, пловдив, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), софия (город)
Болгария, Пловдив, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), София (город)
Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса

Болгарский депутат Петков: власти не снесут памятник советскому солдату "Алеше"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
Памятник советскому солдату-освободителю Алёша в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик. Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", его защищают, он будет стоять, как символ уважения к русскому народу, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента из города Пловдив Иван Петков.
Ранее в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника "Алеше" в Музей коммунистического искусства. Протест был организован активистами Социалистической партии (БСП).
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"Я, как представитель Болгарии и моего города Пловдив, должен сказать, что то, что произошло в Софии с памятником советской армии, не произойдет в Пловдиве. "Алеша" будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу", - сказал Петков на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Он добавил, что власти Болгарии стремятся понравиться своим "западным партнерам", поэтому пытаются уничтожить историю своей страны, "все начинается с памятников". "Я убежден, что в будущем мы сделаем так, что мы восстановим памятник советской армии в Софии", - подчеркнул болгарский депутат.
Он отрицательно ответил на вопрос о боязни преследования в стране. "Жизнь слишком коротка, чтобы мы боялись. Мы должны уважать свою историю, наших братьев, нашу страну и наш народ", - сказал Петков.
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Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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БолгарияПловдивВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)София (город)
 
 
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