https://ria.ru/20240304/pamyatnik-1930908541.html

Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса

Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса - РИА Новости, 04.03.2024

Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса

Власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", его защищают, он будет стоять, как символ уважения к русскому народу, заявил... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T04:23

2024-03-04T04:23

2024-03-04T04:58

болгария

пловдив

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

софия (город)

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", его защищают, он будет стоять, как символ уважения к русскому народу, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента из города Пловдив Иван Петков.Ранее в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника "Алеше" в Музей коммунистического искусства. Протест был организован активистами Социалистической партии (БСП)."Я, как представитель Болгарии и моего города Пловдив, должен сказать, что то, что произошло в Софии с памятником советской армии, не произойдет в Пловдиве. "Алеша" будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу", - сказал Петков на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.Он добавил, что власти Болгарии стремятся понравиться своим "западным партнерам", поэтому пытаются уничтожить историю своей страны, "все начинается с памятников". "Я убежден, что в будущем мы сделаем так, что мы восстановим памятник советской армии в Софии", - подчеркнул болгарский депутат.Он отрицательно ответил на вопрос о боязни преследования в стране. "Жизнь слишком коротка, чтобы мы боялись. Мы должны уважать свою историю, наших братьев, нашу страну и наш народ", - сказал Петков.Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240218/moldavia-1928117228.html

https://ria.ru/20240131/erevan-1924666572.html

https://ria.ru/20240106/pamyatnik-1919892931.html

болгария

пловдив

софия (город)

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болгария, пловдив, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), софия (город)