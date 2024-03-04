https://ria.ru/20240304/palestina-1930918210.html

МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве

МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве - РИА Новости, 04.03.2024

МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что российской стороне по итогам встречи палестинских фракций в Москве удалось реализовать подписание... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:21

2024-03-04T08:21

2024-03-04T08:21

в мире

россия

москва

рияд аль-малики

сергей лавров

организация освобождения палестины

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что российской стороне по итогам встречи палестинских фракций в Москве удалось реализовать подписание итогового заявления, что является "полезным процессом". Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля — 1 марта. По их итогам стороны приняли совместное заявление. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Несмотря на то что в предыдущих случаях такие встречи не были успешными, Россия продолжила попытки, и в этот раз России удалось предоставить соглашение, документ, который все подписали, что очень хорошо. Я думаю, что это было полезным, поскольку оно предоставило возможность для продолжения, и поэтому нам следует всегда быть благодарными России за ее приверженность, за ее готовность организовывать такие встречи и способствовать им, чтобы достичь успешного решения", - сказал политик.

https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, рияд аль-малики, сергей лавров, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина