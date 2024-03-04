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МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве - РИА Новости, 04.03.2024
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08:21 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/palestina-1930918210.html
МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве
МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве - РИА Новости, 04.03.2024
МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что российской стороне по итогам встречи палестинских фракций в Москве удалось реализовать подписание... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:21
2024-03-04T08:21
в мире
россия
москва
рияд аль-малики
сергей лавров
организация освобождения палестины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что российской стороне по итогам встречи палестинских фракций в Москве удалось реализовать подписание итогового заявления, что является "полезным процессом". Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля — 1 марта. По их итогам стороны приняли совместное заявление. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Несмотря на то что в предыдущих случаях такие встречи не были успешными, Россия продолжила попытки, и в этот раз России удалось предоставить соглашение, документ, который все подписали, что очень хорошо. Я думаю, что это было полезным, поскольку оно предоставило возможность для продолжения, и поэтому нам следует всегда быть благодарными России за ее приверженность, за ее готовность организовывать такие встречи и способствовать им, чтобы достичь успешного решения", - сказал политик.
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в мире, россия, москва, рияд аль-малики, сергей лавров, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Россия, Москва, Рияд аль-Малики, Сергей Лавров, Организация освобождения Палестины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве

Аль-Малики назвал подписание заявления на встрече в Москве полезным процессом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что российской стороне по итогам встречи палестинских фракций в Москве удалось реализовать подписание итогового заявления, что является "полезным процессом".
Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля — 1 марта. По их итогам стороны приняли совместное заявление. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на то что в предыдущих случаях такие встречи не были успешными, Россия продолжила попытки, и в этот раз России удалось предоставить соглашение, документ, который все подписали, что очень хорошо. Я думаю, что это было полезным, поскольку оно предоставило возможность для продолжения, и поэтому нам следует всегда быть благодарными России за ее приверженность, за ее готовность организовывать такие встречи и способствовать им, чтобы достичь успешного решения", - сказал политик.
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