https://ria.ru/20240304/palestina-1930918210.html
МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве
МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве - РИА Новости, 04.03.2024
МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что российской стороне по итогам встречи палестинских фракций в Москве удалось реализовать подписание... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:21
2024-03-04T08:21
2024-03-04T08:21
в мире
россия
москва
рияд аль-малики
сергей лавров
организация освобождения палестины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731191084_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_210ac247f035035145b05d8591daafa6.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что российской стороне по итогам встречи палестинских фракций в Москве удалось реализовать подписание итогового заявления, что является "полезным процессом". Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля — 1 марта. По их итогам стороны приняли совместное заявление. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Несмотря на то что в предыдущих случаях такие встречи не были успешными, Россия продолжила попытки, и в этот раз России удалось предоставить соглашение, документ, который все подписали, что очень хорошо. Я думаю, что это было полезным, поскольку оно предоставило возможность для продолжения, и поэтому нам следует всегда быть благодарными России за ее приверженность, за ее готовность организовывать такие встречи и способствовать им, чтобы достичь успешного решения", - сказал политик.
https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html
россия
москва
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731191084_464:0:3195:2048_1920x0_80_0_0_97b815e70441b327330d09821757bca8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, рияд аль-малики, сергей лавров, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Россия, Москва, Рияд аль-Малики, Сергей Лавров, Организация освобождения Палестины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
МИД Палестины оценил итоги межпалестинской встречи в Москве
Аль-Малики назвал подписание заявления на встрече в Москве полезным процессом
АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что российской стороне по итогам встречи палестинских фракций в Москве удалось реализовать подписание итогового заявления, что является "полезным процессом".
Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля — 1 марта. По их итогам стороны приняли совместное заявление. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП
), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Несмотря на то что в предыдущих случаях такие встречи не были успешными, Россия продолжила попытки, и в этот раз России удалось предоставить соглашение, документ, который все подписали, что очень хорошо. Я думаю, что это было полезным, поскольку оно предоставило возможность для продолжения, и поэтому нам следует всегда быть благодарными России за ее приверженность, за ее готовность организовывать такие встречи и способствовать им, чтобы достичь успешного решения", - сказал политик.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта