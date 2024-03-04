https://ria.ru/20240304/palestina-1930912358.html
В Палестине надеются на соглашение о прекращении огня до начала Рамадана
В Палестине надеются на соглашение о прекращении огня до начала Рамадана - РИА Новости, 04.03.2024
В Палестине надеются на соглашение о прекращении огня до начала Рамадана
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что надеется на достижение соглашения ХАМАС и Израиля о прекращении огня до начала месяца Рамадан. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T06:33
2024-03-04T06:33
2024-03-04T06:33
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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что надеется на достижение соглашения ХАМАС и Израиля о прекращении огня до начала месяца Рамадан. Президент США Джо Байден три раза за прошлую неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану. "…Это нечто такое, что на самом деле осуществляется США, Катаром, Египтом и Израилем. Мы скрещиваем пальцы в надежде на успех, потому что для нас очень важно достичь соглашения до начала месяца Рамадан, чтобы мы могли начать его без жертв, без убийств. Это то, на что мы надеемся. Мы надеемся, что результат будет таковым. Если мы не добьемся успеха, мы должны продолжить попытки. Это очень важно, поскольку в конце концов жизни палестинцев имеют значение, и мы не можем позволить, чтобы каждый день Израиль продолжал убивать невинных мирных жителей, в частности детей и женщин", - сказал политик.
https://ria.ru/20240302/gaza-1930628180.html
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израиль, в мире, сша, катар, джо байден, рияд аль-малики, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, США, Катар, Джо Байден, Рияд аль-Малики, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине надеются на соглашение о прекращении огня до начала Рамадана
МИД Палестины надеется на договор о прекращении огня в Газе до начала Рамадана