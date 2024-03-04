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СМИ: конгресс США может одобрить пакет помощи Киеву не ранее середины марта - РИА Новости, 04.03.2024
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03:39 04.03.2024 (обновлено: 10:42 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/paket_pomoschi-1930906457.html
СМИ: конгресс США может одобрить пакет помощи Киеву не ранее середины марта
СМИ: конгресс США может одобрить пакет помощи Киеву не ранее середины марта - РИА Новости, 04.03.2024
СМИ: конгресс США может одобрить пакет помощи Киеву не ранее середины марта
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в марте-апреле текущего года может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, предусматривающий в том... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T03:39
2024-03-04T10:42
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израиль
сша
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в марте-апреле текущего года может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, предусматривающий в том числе 66 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, передает телеканал CNN.Согласно его данным, сам Джонсон еще не занял какой-либо позиции по данному вопросу и дал понять, что считает необходимым сперва завершить разработку законопроекта о государственном финансировании. Однако после завершения этого процесса к середине марта обсуждение вопроса о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в том числе на нужды партнеров Вашингтона, вновь может быть вынесено на обсуждение в конгрессе.Тем не менее, отмечает CNN, проведение законопроекта через контролируемую республиканцами палату представителей по-прежнему остается сложной задачей. Республиканцы все еще расколоты, когда речь заходит о выделении новой помощи для Украины, а часть демократов критически настроена в отношении отправки новой военной помощи Израилю, что вносит дополнительную неопределенность.
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украина, израиль, сша, майк джонсон, в мире
Украина, Израиль, США, Майк Джонсон, В мире
СМИ: конгресс США может одобрить пакет помощи Киеву не ранее середины марта

CNN: конгресс США может рассмотреть пакет помощи Киеву не ранее середины марта

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в марте-апреле текущего года может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, предусматривающий в том числе 66 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, передает телеканал CNN.
Согласно его данным, сам Джонсон еще не занял какой-либо позиции по данному вопросу и дал понять, что считает необходимым сперва завершить разработку законопроекта о государственном финансировании. Однако после завершения этого процесса к середине марта обсуждение вопроса о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в том числе на нужды партнеров Вашингтона, вновь может быть вынесено на обсуждение в конгрессе.
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Тем не менее, отмечает CNN, проведение законопроекта через контролируемую республиканцами палату представителей по-прежнему остается сложной задачей. Республиканцы все еще расколоты, когда речь заходит о выделении новой помощи для Украины, а часть демократов критически настроена в отношении отправки новой военной помощи Израилю, что вносит дополнительную неопределенность.
 
УкраинаИзраильСШАМайк ДжонсонВ мире
 
 
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