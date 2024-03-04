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СМИ: конгресс США может одобрить пакет помощи Киеву не ранее середины марта

СМИ: конгресс США может одобрить пакет помощи Киеву не ранее середины марта - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: конгресс США может одобрить пакет помощи Киеву не ранее середины марта

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в марте-апреле текущего года может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, предусматривающий в том... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T03:39

2024-03-04T03:39

2024-03-04T10:42

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майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в марте-апреле текущего года может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, предусматривающий в том числе 66 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, передает телеканал CNN.Согласно его данным, сам Джонсон еще не занял какой-либо позиции по данному вопросу и дал понять, что считает необходимым сперва завершить разработку законопроекта о государственном финансировании. Однако после завершения этого процесса к середине марта обсуждение вопроса о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в том числе на нужды партнеров Вашингтона, вновь может быть вынесено на обсуждение в конгрессе.Тем не менее, отмечает CNN, проведение законопроекта через контролируемую республиканцами палату представителей по-прежнему остается сложной задачей. Республиканцы все еще расколоты, когда речь заходит о выделении новой помощи для Украины, а часть демократов критически настроена в отношении отправки новой военной помощи Израилю, что вносит дополнительную неопределенность.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929725572.html

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украина, израиль, сша, майк джонсон, в мире