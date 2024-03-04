Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим
Минпромторг: Запад вопиюще протолкнул Украину в исполком ОЗХО на место России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Проталкивание Западом Украины на место России в исполнительном совете ОЗХО является вопиющим фактом, заявил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.
"Вопиющим фактом является то, что в прошлом году именно эти североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место Российской Федерации в исполнительном совете ОЗХО", - приводит слова Лысогорского пресс-служба ведомства.
По его словам, ненормально, когда государство, обладающее наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими "странными маневрами" консолидированных сил западной коалиции выдавливают. У Украины сейчас химическая промышленность отсутствует как класс, подчеркнул замглавы Минпромторга.
Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
В Минпромторге напомнили, что 27 ноября 2023 года на 28 сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге официальный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) замглавы Минпромторга Лысогорский предупреждал, что в ходе спецоперации на Украине ярко просматривается стремление США и их европейских союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в КЗХО, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о имеющихся у РФ неоспоримых доказательствах участия Запада в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.