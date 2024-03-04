https://ria.ru/20240304/ozkho-1930973563.html

Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим

Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим - РИА Новости, 04.03.2024

Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим

Проталкивание Западом Украины на место России в исполнительном совете ОЗХО является вопиющим фактом, заявил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:03

2024-03-04T12:03

2024-03-04T12:03

украина

россия

кирилл лысогорский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

организация по запрещению химического оружия

в мире

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Проталкивание Западом Украины на место России в исполнительном совете ОЗХО является вопиющим фактом, заявил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский. "Вопиющим фактом является то, что в прошлом году именно эти североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место Российской Федерации в исполнительном совете ОЗХО", - приводит слова Лысогорского пресс-служба ведомства. По его словам, ненормально, когда государство, обладающее наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими "странными маневрами" консолидированных сил западной коалиции выдавливают. У Украины сейчас химическая промышленность отсутствует как класс, подчеркнул замглавы Минпромторга. Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах. В Минпромторге напомнили, что 27 ноября 2023 года на 28 сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге официальный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) замглавы Минпромторга Лысогорский предупреждал, что в ходе спецоперации на Украине ярко просматривается стремление США и их европейских союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в КЗХО, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о имеющихся у РФ неоспоримых доказательствах участия Запада в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html

https://ria.ru/20231223/mid-1917619454.html

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, кирилл лысогорский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), организация по запрещению химического оружия, в мире