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Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим - РИА Новости, 04.03.2024
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12:03 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/ozkho-1930973563.html
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим - РИА Новости, 04.03.2024
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим
Проталкивание Западом Украины на место России в исполнительном совете ОЗХО является вопиющим фактом, заявил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:03
2024-03-04T12:03
украина
россия
кирилл лысогорский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
организация по запрещению химического оружия
в мире
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Проталкивание Западом Украины на место России в исполнительном совете ОЗХО является вопиющим фактом, заявил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский. "Вопиющим фактом является то, что в прошлом году именно эти североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место Российской Федерации в исполнительном совете ОЗХО", - приводит слова Лысогорского пресс-служба ведомства. По его словам, ненормально, когда государство, обладающее наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими "странными маневрами" консолидированных сил западной коалиции выдавливают. У Украины сейчас химическая промышленность отсутствует как класс, подчеркнул замглавы Минпромторга. Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах. В Минпромторге напомнили, что 27 ноября 2023 года на 28 сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге официальный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) замглавы Минпромторга Лысогорский предупреждал, что в ходе спецоперации на Украине ярко просматривается стремление США и их европейских союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в КЗХО, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о имеющихся у РФ неоспоримых доказательствах участия Запада в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.
https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html
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украина, россия, кирилл лысогорский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), организация по запрещению химического оружия, в мире
Украина, Россия, Кирилл Лысогорский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Организация по запрещению химического оружия, В мире
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим

Минпромторг: Запад вопиюще протолкнул Украину в исполком ОЗХО на место России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Проталкивание Западом Украины на место России в исполнительном совете ОЗХО является вопиющим фактом, заявил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.
"Вопиющим фактом является то, что в прошлом году именно эти североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место Российской Федерации в исполнительном совете ОЗХО", - приводит слова Лысогорского пресс-служба ведомства.
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По его словам, ненормально, когда государство, обладающее наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими "странными маневрами" консолидированных сил западной коалиции выдавливают. У Украины сейчас химическая промышленность отсутствует как класс, подчеркнул замглавы Минпромторга.
Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
В Минпромторге напомнили, что 27 ноября 2023 года на 28 сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге официальный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) замглавы Минпромторга Лысогорский предупреждал, что в ходе спецоперации на Украине ярко просматривается стремление США и их европейских союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в КЗХО, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о имеющихся у РФ неоспоримых доказательствах участия Запада в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.
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УкраинаРоссияКирилл ЛысогорскийМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Организация по запрещению химического оружияВ мире
 
 
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