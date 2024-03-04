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Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось - РИА Новости, 04.03.2024
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Шоубиз
 
12:58 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/orbakayte-1930993904.html
Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось
Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось - РИА Новости, 04.03.2024
Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось
Участие певицы Кристины Орбакайте в концерте "Будьте счастливы всегда!", который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце, не подтверждено, сообщили РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:58
2024-03-04T12:58
шоубиз
кристина орбакайте
государственный кремлевский дворец
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Участие певицы Кристины Орбакайте в концерте "Будьте счастливы всегда!", который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце, не подтверждено, сообщили в репертуарно-творческом управлении ГКД. "Информация и ее участие пока не подтверждены", - сказала РИА Новости собеседница агентства. Среди заявленных на сайте площадки артистов, которые должны выступить 7 марта, фамилии Орбакайте также нет. При этом проведение концерта Орбакайте 5 марта подтвердили в ресторане Petter. "Да, почему должен не состоятся?.. И 7 марта она в сборной программе в Кремле", - сказал РИА Новости владелец ресторана. Ранее концерты и туры певицы были отменены в Улан-Удэ, городах Сибири, мероприятие в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. Также продажа билетов на концерт во Владивостоке была приостановлена, позднее мероприятие отменили.
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кристина орбакайте, государственный кремлевский дворец, москва, новости культуры
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Государственный Кремлевский дворец, Москва, Новости культуры
Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось

ГКД: участие Орбакайте в праздничном концерте 7 марта пока не подтверждено

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Кристина Орбакайте . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Участие певицы Кристины Орбакайте в концерте "Будьте счастливы всегда!", который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце, не подтверждено, сообщили в репертуарно-творческом управлении ГКД.
"Информация и ее участие пока не подтверждены", - сказала РИА Новости собеседница агентства.
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Среди заявленных на сайте площадки артистов, которые должны выступить 7 марта, фамилии Орбакайте также нет.
При этом проведение концерта Орбакайте 5 марта подтвердили в ресторане Petter. "Да, почему должен не состоятся?.. И 7 марта она в сборной программе в Кремле", - сказал РИА Новости владелец ресторана.
Ранее концерты и туры певицы были отменены в Улан-Удэ, городах Сибири, мероприятие в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. Также продажа билетов на концерт во Владивостоке была приостановлена, позднее мероприятие отменили.
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ШоубизКристина ОрбакайтеГосударственный Кремлевский дворецМоскваНовости культуры
 
 
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