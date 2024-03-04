https://ria.ru/20240304/orbakayte-1930993904.html

Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось

Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось - РИА Новости, 04.03.2024

Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось

Участие певицы Кристины Орбакайте в концерте "Будьте счастливы всегда!", который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце, не подтверждено, сообщили РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:58

2024-03-04T12:58

2024-03-04T12:58

шоубиз

кристина орбакайте

государственный кремлевский дворец

москва

новости культуры

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Участие певицы Кристины Орбакайте в концерте "Будьте счастливы всегда!", который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце, не подтверждено, сообщили в репертуарно-творческом управлении ГКД. "Информация и ее участие пока не подтверждены", - сказала РИА Новости собеседница агентства. Среди заявленных на сайте площадки артистов, которые должны выступить 7 марта, фамилии Орбакайте также нет. При этом проведение концерта Орбакайте 5 марта подтвердили в ресторане Petter. "Да, почему должен не состоятся?.. И 7 марта она в сборной программе в Кремле", - сказал РИА Новости владелец ресторана. Ранее концерты и туры певицы были отменены в Улан-Удэ, городах Сибири, мероприятие в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. Также продажа билетов на концерт во Владивостоке была приостановлена, позднее мероприятие отменили.

https://ria.ru/20240227/kontsert-1929681401.html

https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кристина орбакайте, государственный кремлевский дворец, москва, новости культуры