https://ria.ru/20240304/orbakayte-1930993904.html
Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось
Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось - РИА Новости, 04.03.2024
Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось
Участие певицы Кристины Орбакайте в концерте "Будьте счастливы всегда!", который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце, не подтверждено, сообщили РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:58
2024-03-04T12:58
2024-03-04T12:58
шоубиз
кристина орбакайте
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москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Участие певицы Кристины Орбакайте в концерте "Будьте счастливы всегда!", который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце, не подтверждено, сообщили в репертуарно-творческом управлении ГКД. "Информация и ее участие пока не подтверждены", - сказала РИА Новости собеседница агентства. Среди заявленных на сайте площадки артистов, которые должны выступить 7 марта, фамилии Орбакайте также нет. При этом проведение концерта Орбакайте 5 марта подтвердили в ресторане Petter. "Да, почему должен не состоятся?.. И 7 марта она в сборной программе в Кремле", - сказал РИА Новости владелец ресторана. Ранее концерты и туры певицы были отменены в Улан-Удэ, городах Сибири, мероприятие в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. Также продажа билетов на концерт во Владивостоке была приостановлена, позднее мероприятие отменили.
https://ria.ru/20240227/kontsert-1929681401.html
https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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кристина орбакайте, государственный кремлевский дворец, москва, новости культуры
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Государственный Кремлевский дворец, Москва, Новости культуры
Участие Орбакайте в концерте 7 марта в Кремле пока не подтвердилось
ГКД: участие Орбакайте в праздничном концерте 7 марта пока не подтверждено
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Участие певицы Кристины Орбакайте в концерте "Будьте счастливы всегда!", который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце, не подтверждено, сообщили в репертуарно-творческом управлении ГКД.
"Информация и ее участие пока не подтверждены", - сказала РИА Новости собеседница агентства.
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Среди заявленных на сайте площадки артистов, которые должны выступить 7 марта, фамилии Орбакайте также нет.
При этом проведение концерта Орбакайте 5 марта подтвердили в ресторане Petter. "Да, почему должен не состоятся?.. И 7 марта она в сборной программе в Кремле", - сказал РИА Новости владелец ресторана.
Ранее концерты и туры певицы были отменены в Улан-Удэ
, городах Сибири, мероприятие в Благовещенске
перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. Также продажа билетов на концерт во Владивостоке
была приостановлена, позднее мероприятие отменили.
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