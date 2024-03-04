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Олимпиада по химии собрала в Татарстане 60 лучших школьников со всей России - РИА Новости, 04.03.2024
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10:35 04.03.2024 (обновлено: 13:58 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/olimpiada-1930937194.html
Олимпиада по химии собрала в Татарстане 60 лучших школьников со всей России
Олимпиада по химии собрала в Татарстане 60 лучших школьников со всей России - РИА Новости, 04.03.2024
Олимпиада по химии собрала в Татарстане 60 лучших школьников со всей России
Олимпиада по химии и химической технологии "Потомки Менделеева" собрала в Татарстане 60 лучших школьников со всей России, призовой фонд составил 1,5 миллиона... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:35
2024-03-04T13:58
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КАЗАНЬ, 4 мар – РИА Новости. Олимпиада по химии и химической технологии "Потомки Менделеева" собрала в Татарстане 60 лучших школьников со всей России, призовой фонд составил 1,5 миллиона рублей, сообщает администрация Менделеевского района республики. "В Менделеевске назвали имена победителей и призеров олимпиады по химии и химической технологии "Потомки Менделеева", 60 участников прошли испытания теоретического и экспериментального туров", - говорится в сообщении. Всего на олимпиаду "Потомки Менделеева" в Менделеевске заявились 723 участника из 36 регионов России. Они боролись за призовой фонд в 1,5 миллиона рублей, победители и призеры получили денежные сертификаты в магазин цифровой техники на 100 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. Такие же поощрения получили наставники школьников. По итогам олимпиады определили двух победителей среди учеников 11 классов, по одному победителю среди школьников 9 и 10 классов, десять человек стали призерами олимпиады. Одиннадцатикласснику, набравшему наибольшее количество баллов, вручили специальный приз попечителя олимпиады предпринимателя Романа Троценко - статуэтку абсолютного победителя и дополнительно 100 тысяч рублей. Абсолютным победителем стал ученик 11 класса из Уфы, ученик республиканского инженерного лицея-интерната, где обучаются дети из сельских районов Башкирии и соседних регионов, Вадим Харисов. Олимпиада была организована в партнерстве с АО "Аммоний" в рамках поручения главы Татарстана по привлечению кадров на промышленные предприятия Татарстана. Задания составляли и проверяли сотрудники Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Олимпиаду поддержали министерство науки и высшего образования России и министерство образования и науки Татарстана, Академия наук республики, Казанский федеральный университет, Минпромторг Татарстана.
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общество, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)

Олимпиада по химии собрала в Татарстане 60 лучших школьников со всей России

© Фото : Менделеевский муниципальный район/ВКонтактеПобедители и призеры олимпиады по химии и химической технологии "Потомки Менделеева" в Татарстане
Победители и призеры олимпиады по химии и химической технологии Потомки Менделеева в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Менделеевский муниципальный район/ВКонтакте
Победители и призеры олимпиады по химии и химической технологии "Потомки Менделеева" в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 4 мар – РИА Новости. Олимпиада по химии и химической технологии "Потомки Менделеева" собрала в Татарстане 60 лучших школьников со всей России, призовой фонд составил 1,5 миллиона рублей, сообщает администрация Менделеевского района республики.
"В Менделеевске назвали имена победителей и призеров олимпиады по химии и химической технологии "Потомки Менделеева", 60 участников прошли испытания теоретического и экспериментального туров", - говорится в сообщении.
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Всего на олимпиаду "Потомки Менделеева" в Менделеевске заявились 723 участника из 36 регионов России. Они боролись за призовой фонд в 1,5 миллиона рублей, победители и призеры получили денежные сертификаты в магазин цифровой техники на 100 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. Такие же поощрения получили наставники школьников.
По итогам олимпиады определили двух победителей среди учеников 11 классов, по одному победителю среди школьников 9 и 10 классов, десять человек стали призерами олимпиады.
Одиннадцатикласснику, набравшему наибольшее количество баллов, вручили специальный приз попечителя олимпиады предпринимателя Романа Троценко - статуэтку абсолютного победителя и дополнительно 100 тысяч рублей. Абсолютным победителем стал ученик 11 класса из Уфы, ученик республиканского инженерного лицея-интерната, где обучаются дети из сельских районов Башкирии и соседних регионов, Вадим Харисов.
Олимпиада была организована в партнерстве с АО "Аммоний" в рамках поручения главы Татарстана по привлечению кадров на промышленные предприятия Татарстана. Задания составляли и проверяли сотрудники Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Олимпиаду поддержали министерство науки и высшего образования России и министерство образования и науки Татарстана, Академия наук республики, Казанский федеральный университет, Минпромторг Татарстана.
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