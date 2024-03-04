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ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 04.03.2024 (обновлено: 12:45 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/obstrel-1930981902.html
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.03.2024
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
Два жителя поселка Суземка ранены при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:31
2024-03-04T12:45
специальная военная операция на украине
суземский район
брянская область
александр богомаз
сумская область
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два жителя поселка Суземка ранены при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения", — написал он.По словам губернатора, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В поселке частично поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение, добавил губернатор. На месте работают оперативные и экстренные службы.Суземский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240302/ataka-1930696514.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
суземский район
брянская область
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суземский район, брянская область, александр богомаз, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Брянская область, Александр Богомаз, Сумская область
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие

Богомаз: два жителя брянской Суземки пострадали при украинском обстреле

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два жителя поселка Суземка ранены при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения", — написал он.
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По словам губернатора, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В поселке частично поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение, добавил губернатор. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Суземский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеСуземский районБрянская областьАлександр БогомазСумская область
 
 
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