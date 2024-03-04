https://ria.ru/20240304/obstrel-1930981902.html

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.03.2024

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие

Два жителя поселка Суземка ранены при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:31

2024-03-04T12:31

2024-03-04T12:45

специальная военная операция на украине

суземский район

брянская область

александр богомаз

сумская область

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два жителя поселка Суземка ранены при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения", — написал он.По словам губернатора, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В поселке частично поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение, добавил губернатор. На месте работают оперативные и экстренные службы.Суземский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240302/ataka-1930696514.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суземский район

брянская область

сумская область

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суземский район, брянская область, александр богомаз, сумская область