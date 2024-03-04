https://ria.ru/20240304/obstrel-1930981902.html
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.03.2024
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
Два жителя поселка Суземка ранены при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:31
2024-03-04T12:31
2024-03-04T12:45
специальная военная операция на украине
суземский район
брянская область
александр богомаз
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два жителя поселка Суземка ранены при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения", — написал он.По словам губернатора, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В поселке частично поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение, добавил губернатор. На месте работают оперативные и экстренные службы.Суземский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240302/ataka-1930696514.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
суземский район
брянская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суземский район, брянская область, александр богомаз, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Брянская область, Александр Богомаз, Сумская область
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
Богомаз: два жителя брянской Суземки пострадали при украинском обстреле