https://ria.ru/20240304/obama-1931003255.html

Медведев вспомнил диалог с Обамой во времена "арабской весны"

Медведев вспомнил диалог с Обамой во времена "арабской весны" - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев вспомнил диалог с Обамой во времена "арабской весны"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о примечательном диалоге с бывшим тогда президентом США Бараком Обамой во времена... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:27

2024-03-04T13:27

2024-03-04T13:31

россия

сша

барак обама

дмитрий медведев

в мире

арабская весна

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о примечательном диалоге с бывшим тогда президентом США Бараком Обамой во времена "арабской весны". "Когда-то с одним из президентов Соединенных Штатов у меня был примечательный диалог. Ну, скажем прямо, это был Барак Обама. И когда началась арабская весна, сложности все, связанные с теми процессами, которые шли в регионе, в том числе вокруг стран, которые там есть, вокруг Сирии. Я говорю: "Слушай, ну вот, допустим, вы добьетесь смещения политического режима и людей, которые управляют страной, а что дальше-то, вы, полагаете, будет происходить, что вы делать будете?", - рассказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Он признался, что ответ Обамы его "поразил до глубины души, и он является очень показательным": по мнению Медведева, Обама "был абсолютно искренним". "Не знаю, мы так далеко не загадываем", - процитировал Медведев ответ Обамы на свой вопрос. Дмитрий Медведев занимал пост президента РФ с 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года. Барак Обама дважды избирался президентом США и занимал этот пост с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Арабская весна - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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Кирилл Волков

россия, сша, барак обама, дмитрий медведев, в мире, арабская весна, всемирный фестиваль молодежи — 2024