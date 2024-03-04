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Медведев вспомнил диалог с Обамой во времена "арабской весны" - РИА Новости, 04.03.2024
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13:27 04.03.2024 (обновлено: 13:31 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/obama-1931003255.html
Медведев вспомнил диалог с Обамой во времена "арабской весны"
Медведев вспомнил диалог с Обамой во времена "арабской весны" - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев вспомнил диалог с Обамой во времена "арабской весны"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о примечательном диалоге с бывшим тогда президентом США Бараком Обамой во времена... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:27
2024-03-04T13:31
россия
сша
барак обама
дмитрий медведев
в мире
арабская весна
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о примечательном диалоге с бывшим тогда президентом США Бараком Обамой во времена "арабской весны". "Когда-то с одним из президентов Соединенных Штатов у меня был примечательный диалог. Ну, скажем прямо, это был Барак Обама. И когда началась арабская весна, сложности все, связанные с теми процессами, которые шли в регионе, в том числе вокруг стран, которые там есть, вокруг Сирии. Я говорю: "Слушай, ну вот, допустим, вы добьетесь смещения политического режима и людей, которые управляют страной, а что дальше-то, вы, полагаете, будет происходить, что вы делать будете?", - рассказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Он признался, что ответ Обамы его "поразил до глубины души, и он является очень показательным": по мнению Медведева, Обама "был абсолютно искренним". "Не знаю, мы так далеко не загадываем", - процитировал Медведев ответ Обамы на свой вопрос. Дмитрий Медведев занимал пост президента РФ с 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года. Барак Обама дважды избирался президентом США и занимал этот пост с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Арабская весна - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.
https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html
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россия, сша, барак обама, дмитрий медведев, в мире, арабская весна, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Барак Обама, Дмитрий Медведев, В мире, Арабская весна, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев вспомнил диалог с Обамой во времена "арабской весны"

Медведев: Обама не знал, что США будут делать после революций на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСторонники оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире. 2011 год
Сторонники оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире. 2011 год - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире. 2011 год. Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о примечательном диалоге с бывшим тогда президентом США Бараком Обамой во времена "арабской весны".
"Когда-то с одним из президентов Соединенных Штатов у меня был примечательный диалог. Ну, скажем прямо, это был Барак Обама. И когда началась арабская весна, сложности все, связанные с теми процессами, которые шли в регионе, в том числе вокруг стран, которые там есть, вокруг Сирии. Я говорю: "Слушай, ну вот, допустим, вы добьетесь смещения политического режима и людей, которые управляют страной, а что дальше-то, вы, полагаете, будет происходить, что вы делать будете?", - рассказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Он признался, что ответ Обамы его "поразил до глубины души, и он является очень показательным": по мнению Медведева, Обама "был абсолютно искренним". "Не знаю, мы так далеко не загадываем", - процитировал Медведев ответ Обамы на свой вопрос.
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Дмитрий Медведев занимал пост президента РФ с 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года. Барак Обама дважды избирался президентом США и занимал этот пост с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Арабская весна - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.
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