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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев - РИА Новости, 04.03.2024
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Культура
 
14:58 04.03.2024 (обновлено: 15:02 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/nikolaev-1931029266.html
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев - РИА Новости, 04.03.2024
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев
Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев скончался в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев на своей странице... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:58
2024-03-04T15:02
культура
петрозаводск
происшествия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев скончался в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев на своей странице "ВКонтакте". "В это невозможно поверить... Так не должно быть и не должно было случиться! Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень... Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра... Жорка, что же ты такое натворил? Светлая память, дружище!" — написал он. Как уточнил Краснопивцев, тело Николаева было найдено в воскресенье в его квартире, причины и время смерти неизвестны. Актер будет похоронен в Петрозаводске. Георгий Николаев родился в 1971 году. Известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Крепкие орешки", "Невский", "Кулагины", "Девушки с Макаровым".
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петрозаводск, происшествия
Культура, Петрозаводск, Происшествия
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев

Актер сериала из "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев умер в 52 года

© Форвард-фильм Актер Георгий Николаев
Актер Георгий Николаев
© Форвард-фильм
Актер Георгий Николаев . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев скончался в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев на своей странице "ВКонтакте".
"В это невозможно поверить... Так не должно быть и не должно было случиться! Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень... Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра... Жорка, что же ты такое натворил? Светлая память, дружище!" — написал он.
Как уточнил Краснопивцев, тело Николаева было найдено в воскресенье в его квартире, причины и время смерти неизвестны. Актер будет похоронен в Петрозаводске.
Георгий Николаев родился в 1971 году. Известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Крепкие орешки", "Невский", "Кулагины", "Девушки с Макаровым".
 
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