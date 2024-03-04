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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев - РИА Новости, 04.03.2024
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев
Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев скончался в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев на своей странице... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:58
2024-03-04T14:58
2024-03-04T15:02
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев скончался в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев на своей странице "ВКонтакте". "В это невозможно поверить... Так не должно быть и не должно было случиться! Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень... Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра... Жорка, что же ты такое натворил? Светлая память, дружище!" — написал он. Как уточнил Краснопивцев, тело Николаева было найдено в воскресенье в его квартире, причины и время смерти неизвестны. Актер будет похоронен в Петрозаводске. Георгий Николаев родился в 1971 году. Известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Крепкие орешки", "Невский", "Кулагины", "Девушки с Макаровым".
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петрозаводск, происшествия
Культура, Петрозаводск, Происшествия
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев
Актер сериала из "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев умер в 52 года
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев скончался в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев на своей странице
"ВКонтакте".
"В это невозможно поверить... Так не должно быть и не должно было случиться! Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень... Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра... Жорка, что же ты такое натворил? Светлая память, дружище!" — написал он.
Как уточнил Краснопивцев, тело Николаева было найдено в воскресенье в его квартире, причины и время смерти неизвестны. Актер будет похоронен в Петрозаводске
.
Георгий Николаев родился в 1971 году. Известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Крепкие орешки", "Невский", "Кулагины", "Девушки с Макаровым".