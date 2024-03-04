https://ria.ru/20240304/nikolaev-1931029266.html

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев - РИА Новости, 04.03.2024

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев

Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев скончался в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев на своей странице... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:58

2024-03-04T14:58

2024-03-04T15:02

культура

петрозаводск

происшествия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев скончался в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев на своей странице "ВКонтакте". "В это невозможно поверить... Так не должно быть и не должно было случиться! Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень... Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра... Жорка, что же ты такое натворил? Светлая память, дружище!" — написал он. Как уточнил Краснопивцев, тело Николаева было найдено в воскресенье в его квартире, причины и время смерти неизвестны. Актер будет похоронен в Петрозаводске. Георгий Николаев родился в 1971 году. Известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Крепкие орешки", "Невский", "Кулагины", "Девушки с Макаровым".

петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петрозаводск, происшествия