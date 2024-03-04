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В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 04.03.2024
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00:19 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/nedelya-1930899160.html
В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 04.03.2024
В России началась короткая рабочая неделя
Короткая рабочая неделя начинается в России - она будет четырехдневной из-за Международного женского дня, который отмечается в мире 8 марта и в этом году... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T00:19
2024-03-04T00:19
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Короткая рабочая неделя начинается в России - она будет четырехдневной из-за Международного женского дня, который отмечается в мире 8 марта и в этом году выпадает на пятницу. Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году выпал на пятницу. Поэтому на десятой неделе года, кроме выходных дней в субботу и воскресенье 9-10 марта, будет еще один в пятницу. Кроме того, согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня накануне праздничного - в четверг, 7 марта - уменьшается на один час. Суть праздника связана с борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин. Такие настроения прослеживались как в Древней Греции, так и в Париже XVIII века (Поход женщин на Версаль в 1789 году). Во многих странах со временем революционные настроения в этот день сошли на нет. Ежегодно ООН объявляет тему Международного женского дня, в этом году названа тема "Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс".
https://ria.ru/20240303/pogoda-1930839340.html
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россия, париж, версаль, оон
Россия, Париж, Версаль, ООН
В России началась короткая рабочая неделя

В России началась короткая четырехдневная рабочая неделя

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродажа цветов к 8 марта
Продажа цветов к 8 марта - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Продажа цветов к 8 марта. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Короткая рабочая неделя начинается в России - она будет четырехдневной из-за Международного женского дня, который отмечается в мире 8 марта и в этом году выпадает на пятницу.
Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году выпал на пятницу. Поэтому на десятой неделе года, кроме выходных дней в субботу и воскресенье 9-10 марта, будет еще один в пятницу.
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Кроме того, согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня накануне праздничного - в четверг, 7 марта - уменьшается на один час.
Суть праздника связана с борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин. Такие настроения прослеживались как в Древней Греции, так и в Париже XVIII века (Поход женщин на Версаль в 1789 году). Во многих странах со временем революционные настроения в этот день сошли на нет.
Ежегодно ООН объявляет тему Международного женского дня, в этом году названа тема "Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс".
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