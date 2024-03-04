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"Это страшно". В Чехии предупредили о тайных планах НАТО против России - РИА Новости, 04.03.2024
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15:05 04.03.2024 (обновлено: 15:15 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html
"Это страшно". В Чехии предупредили о тайных планах НАТО против России
"Это страшно". В Чехии предупредили о тайных планах НАТО против России - РИА Новости, 04.03.2024
"Это страшно". В Чехии предупредили о тайных планах НАТО против России
Североатлантический альянс может пойти на провокацию в Прибалтике, чтобы начать войну с Россией, предположил чешский политолог Петр Друлак в интервью... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:05
2024-03-04T15:15
россия
москва
прибалтика
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс может пойти на провокацию в Прибалтике, чтобы начать войну с Россией, предположил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy."Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией. &lt;…&gt; Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом. Скажем, кто-нибудь в Прибалтике заявит, что подвергся нападению России и что нужно действовать. В этот момент заработают адские механизмы, которые всех нас утащат в войну", — сказал он.По мнению политолога, в военном блоке все чаще стали говорить о возможных боевых действиях против России в обозримом будущем. При этом эксперт предупредил, что в таком случае речь пойдет о третьей мировой войне."На мой взгляд, это крайне опасно, потому что мы еще на шаг приблизились к подобной войне. Похоже, в Европе есть государства, чьи правительства готовы в этом участвовать. &lt;…&gt; И это страшно", — заключил Друлак.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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россия, москва, прибалтика, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Прибалтика, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Это страшно". В Чехии предупредили о тайных планах НАТО против России

Политолог Друлак: НАТО готовит провокацию, чтобы развязать войну с Россией

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс может пойти на провокацию в Прибалтике, чтобы начать войну с Россией, предположил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
"Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией. <…> Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом. Скажем, кто-нибудь в Прибалтике заявит, что подвергся нападению России и что нужно действовать. В этот момент заработают адские механизмы, которые всех нас утащат в войну", — сказал он.
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По мнению политолога, в военном блоке все чаще стали говорить о возможных боевых действиях против России в обозримом будущем. При этом эксперт предупредил, что в таком случае речь пойдет о третьей мировой войне.
"На мой взгляд, это крайне опасно, потому что мы еще на шаг приблизились к подобной войне. Похоже, в Европе есть государства, чьи правительства готовы в этом участвовать. <…> И это страшно", — заключил Друлак.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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