https://ria.ru/20240304/nadezhdin-1930977849.html

Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу

Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу - РИА Новости, 04.03.2024

Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу

Верховный суд РФ отклонил жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, передает РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:18

2024-03-04T12:18

2024-03-04T12:30

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Верховный суд 21 февраля признал законным отказ Надеждину в регистрации на выборы, политик подал жалобу, которую рассмотрела апелляционная инстанция этого же суда. "Решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии. Юрист Надеждина просил суд назначить почерковедческую экспертизу забракованных подписей, а на это время приостановить рассмотрение дела и перенести выборы. Узнав, что у суда нет полномочий на их перенос, он предложил все равно назначить экспертизу, чтобы его доверитель затем смог оспорить их результаты. "Для страны было бы лучше, если бы люди сами выбирали, кто будет кандидатом", - отметил Надеждин.Представитель ЦИК просил отклонить жалобу. "Вместо того, чтобы исполнить требование о сборе 100 тысяч подписей, он зачем-то, по его словам, собирал 200 тысяч... но не соблюдал правила оформления подписных листов, а эти правила установлены законом", - отметил юрист.Ранее суд допросил нескольких избирателей, поставивших подписи за Надеждина, и экспертов-почерковедов, проверявших их, и в итоге согласился с доводами ЦИК, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой. До этого ВС РФ отклонил два иска Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.

https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928850376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, борис надеждин, верховный суд рф