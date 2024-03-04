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Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу - РИА Новости, 04.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:18 04.03.2024 (обновлено: 12:30 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/nadezhdin-1930977849.html
Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу
Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу - РИА Новости, 04.03.2024
Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу
Верховный суд РФ отклонил жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, передает РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:18
2024-03-04T12:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
верховный суд рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Верховный суд 21 февраля признал законным отказ Надеждину в регистрации на выборы, политик подал жалобу, которую рассмотрела апелляционная инстанция этого же суда. "Решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии. Юрист Надеждина просил суд назначить почерковедческую экспертизу забракованных подписей, а на это время приостановить рассмотрение дела и перенести выборы. Узнав, что у суда нет полномочий на их перенос, он предложил все равно назначить экспертизу, чтобы его доверитель затем смог оспорить их результаты. "Для страны было бы лучше, если бы люди сами выбирали, кто будет кандидатом", - отметил Надеждин.Представитель ЦИК просил отклонить жалобу. "Вместо того, чтобы исполнить требование о сборе 100 тысяч подписей, он зачем-то, по его словам, собирал 200 тысяч... но не соблюдал правила оформления подписных листов, а эти правила установлены законом", - отметил юрист.Ранее суд допросил нескольких избирателей, поставивших подписи за Надеждина, и экспертов-почерковедов, проверявших их, и в итоге согласился с доводами ЦИК, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой. До этого ВС РФ отклонил два иска Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928850376.html
https://ria.ru/20240208/radarusskikh-1926160656.html
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политика, россия, борис надеждин, верховный суд рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, Верховный суд РФ
Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу

Верховный суд утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБорис Надеждин
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Верховный суд 21 февраля признал законным отказ Надеждину в регистрации на выборы, политик подал жалобу, которую рассмотрела апелляционная инстанция этого же суда.
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму
21 февраля, 21:15
"Решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.
Юрист Надеждина просил суд назначить почерковедческую экспертизу забракованных подписей, а на это время приостановить рассмотрение дела и перенести выборы. Узнав, что у суда нет полномочий на их перенос, он предложил все равно назначить экспертизу, чтобы его доверитель затем смог оспорить их результаты. "Для страны было бы лучше, если бы люди сами выбирали, кто будет кандидатом", - отметил Надеждин.
Представитель ЦИК просил отклонить жалобу. "Вместо того, чтобы исполнить требование о сборе 100 тысяч подписей, он зачем-то, по его словам, собирал 200 тысяч... но не соблюдал правила оформления подписных листов, а эти правила установлены законом", - отметил юрист.
Рада Русских на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Русских опровергла сообщение о пиаре на выдвижении кандидатом в президенты
8 февраля, 13:55
Ранее суд допросил нескольких избирателей, поставивших подписи за Надеждина, и экспертов-почерковедов, проверявших их, и в итоге согласился с доводами ЦИК, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой.
До этого ВС РФ отклонил два иска Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБорис НадеждинВерховный суд РФ
 
 
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