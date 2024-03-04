https://ria.ru/20240304/most-1930938030.html

ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области

ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области - РИА Новости, 04.03.2024

ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области

Жертв и пострадавших в результате хлопка на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой нет, сообщили журналистам в УФСБ по Самарской области. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:38

2024-03-04T10:38

2024-03-04T10:38

происшествия

самара

самарская область

чапаевск

куйбышевская железная дорога

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате хлопка на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой нет, сообщили журналистам в УФСБ по Самарской области. "Сегодня, 4 марта 2024 года, в 6 часов 13 минут (5.13 мск) на единый номер экстренных оперативных служб "112" поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск... Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне "Звезда-Чапаевск" "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

https://ria.ru/20240304/poezda-1930928580.html

самара

самарская область

чапаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, самарская область, чапаевск, куйбышевская железная дорога, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)