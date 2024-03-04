Рейтинг@Mail.ru
ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/most-1930938030.html
ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области
ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области - РИА Новости, 04.03.2024
ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области
Жертв и пострадавших в результате хлопка на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой нет, сообщили журналистам в УФСБ по Самарской области. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:38
2024-03-04T10:38
происшествия
самара
самарская область
чапаевск
куйбышевская железная дорога
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930925517_0:95:476:363_1920x0_80_0_0_58e9f187db434625b4cc17760be0825a.jpg
САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате хлопка на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой нет, сообщили журналистам в УФСБ по Самарской области. "Сегодня, 4 марта 2024 года, в 6 часов 13 минут (5.13 мск) на единый номер экстренных оперативных служб "112" поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск... Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне "Звезда-Чапаевск" "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
https://ria.ru/20240304/poezda-1930928580.html
самара
самарская область
чапаевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930925517_0:50:476:407_1920x0_80_0_0_a46c8ed0293444ca12872c27ea1b9bef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, самарская область, чапаевск, куйбышевская железная дорога, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Самара, Самарская область, Чапаевск, Куйбышевская железная дорога, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области

ФСБ: жертв и пострадавших при взрыве на ж/д мосту через Чапаевку под Самарой нет

© Фото очевидцаПоследствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области
Последствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области
© Фото очевидца
Последствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате хлопка на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой нет, сообщили журналистам в УФСБ по Самарской области.
"Сегодня, 4 марта 2024 года, в 6 часов 13 минут (5.13 мск) на единый номер экстренных оперативных служб "112" поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск... Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.
По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне "Звезда-Чапаевск" "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента
09:46
 
ПроисшествияСамараСамарская областьЧапаевскКуйбышевская железная дорогаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала