https://ria.ru/20240304/most-1930938030.html
ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области
ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области - РИА Новости, 04.03.2024
ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области
Жертв и пострадавших в результате хлопка на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой нет, сообщили журналистам в УФСБ по Самарской области. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:38
2024-03-04T10:38
2024-03-04T10:38
происшествия
самара
самарская область
чапаевск
куйбышевская железная дорога
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате хлопка на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой нет, сообщили журналистам в УФСБ по Самарской области. "Сегодня, 4 марта 2024 года, в 6 часов 13 минут (5.13 мск) на единый номер экстренных оперативных служб "112" поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск... Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне "Звезда-Чапаевск" "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
https://ria.ru/20240304/poezda-1930928580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, самарская область, чапаевск, куйбышевская железная дорога, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Самара, Самарская область, Чапаевск, Куйбышевская железная дорога, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области
ФСБ: жертв и пострадавших при взрыве на ж/д мосту через Чапаевку под Самарой нет