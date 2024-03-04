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"Главная цель": в Британии потребовали подорвать Крымский мост - РИА Новости, 04.03.2024
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02:49 04.03.2024 (обновлено: 12:06 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/most-1930904747.html
"Главная цель": в Британии потребовали подорвать Крымский мост
"Главная цель": в Британии потребовали подорвать Крымский мост - РИА Новости, 04.03.2024
"Главная цель": в Британии потребовали подорвать Крымский мост
Главной стратегической целью для ВСУ является уничтожение Крымского моста, с таким утверждением в интервью "Эспресо" выступил британский полковник в отставке... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T02:49
2024-03-04T12:06
в мире
великобритания
россия
украина
сша
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главной стратегической целью для ВСУ является уничтожение Крымского моста, с таким утверждением в интервью "Эспресо" выступил британский полковник в отставке Глен Грант."Однозначно, первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам", — заявил полковник.По словам Гранта, пример Второй мировой войны показывает, что уничтожение мостов, электростанций, дамб и заводов является стратегически ценной задачей.Тем не менее отставной офицер отметил, что, несмотря на эффективность ассиметричных действий, он скептически относится к возможности Украины переломить таким образом ход конфликта с противником, который настолько превосходит ее в ресурсах.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240303/razgovor-1930861908.html
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в мире, великобритания, россия, украина, сша, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Великобритания, Россия, Украина, США, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
"Главная цель": в Британии потребовали подорвать Крымский мост

Британский полковник Грант назвал главной целью ВСУ уничтожение Крымского моста

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главной стратегической целью для ВСУ является уничтожение Крымского моста, с таким утверждением в интервью "Эспресо" выступил британский полковник в отставке Глен Грант.
"Однозначно, первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам", — заявил полковник.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ
Вчера, 17:51
По словам Гранта, пример Второй мировой войны показывает, что уничтожение мостов, электростанций, дамб и заводов является стратегически ценной задачей.
Тем не менее отставной офицер отметил, что, несмотря на эффективность ассиметричных действий, он скептически относится к возможности Украины переломить таким образом ход конфликта с противником, который настолько превосходит ее в ресурсах.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Наушники - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Раскрыта ужасающая деталь слитых переговоров немецких военных
01:10
 
В миреВеликобританияРоссияУкраинаСШАМаргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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