https://ria.ru/20240304/most-1930904747.html

"Главная цель": в Британии потребовали подорвать Крымский мост

"Главная цель": в Британии потребовали подорвать Крымский мост - РИА Новости, 04.03.2024

"Главная цель": в Британии потребовали подорвать Крымский мост

Главной стратегической целью для ВСУ является уничтожение Крымского моста, с таким утверждением в интервью "Эспресо" выступил британский полковник в отставке... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T02:49

2024-03-04T02:49

2024-03-04T12:06

в мире

великобритания

россия

украина

сша

маргарита симоньян

вооруженные силы украины

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главной стратегической целью для ВСУ является уничтожение Крымского моста, с таким утверждением в интервью "Эспресо" выступил британский полковник в отставке Глен Грант."Однозначно, первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам", — заявил полковник.По словам Гранта, пример Второй мировой войны показывает, что уничтожение мостов, электростанций, дамб и заводов является стратегически ценной задачей.Тем не менее отставной офицер отметил, что, несмотря на эффективность ассиметричных действий, он скептически относится к возможности Украины переломить таким образом ход конфликта с противником, который настолько превосходит ее в ресурсах.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240303/razgovor-1930861908.html

https://ria.ru/20240304/beseda-1930902099.html

великобритания

россия

украина

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в мире, великобритания, россия, украина, сша, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост