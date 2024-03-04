https://ria.ru/20240304/moskva-1931074774.html

Ефимов: создание Большой кольцевой линии стимулирует рост экономики Москвы

Ефимов: создание Большой кольцевой линии стимулирует рост экономики Москвы - РИА Новости, 04.03.2024

Ефимов: создание Большой кольцевой линии стимулирует рост экономики Москвы

Открытие Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) дало дополнительный импульс развитию экономики столицы и повышению комфорта жителей; среднегодовой ввод РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:55

2024-03-04T17:55

2024-03-04T21:04

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

большая кольцевая линия

общественный транспорт

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Открытие Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) дало дополнительный импульс развитию экономики столицы и повышению комфорта жителей; среднегодовой ввод недвижимости около новых станций втрое превысил показатели предыдущих пяти лет до их открытия, указал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ с момента начала ее строительства больше триллиона рублей экономического эффекта. Сегодня Большая кольцевая линия перевозит в сутки 1,3 миллиона человек.Ранее мэр сообщал, что в первый год работы БКЛ жители проехали по ней более 340 миллионов раз."Запуск Большой кольцевой линии метро значительно стимулировал рост деловой активности в столице: вокруг новых станций возводится жилая и коммерческая недвижимость, где могут трудоустроиться москвичи. В результате в городе появилось свыше 250 тысяч рабочих мест, а до 2030 года их число достигнет почти 400 тысяч. Уже в этом году, через 11 лет после начала строительства, БКЛ выходит на окупаемость: налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на создание и содержание инфраструктуры", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Большая кольцевая линия – один из крупнейших и самых инновационных в мире проектов метростроения, который реализован под руководством Сергея Собянина."1 марта 2023 года запущено движение по всему кольцу – линия соединила 34 района города. Метро пришло туда, где раньше не было скоростного транспорта. БКЛ делает комфортнее поездки миллионов горожан и, кроме того, оказывает огромное положительное влияние на экономику и бизнес", – отметил Ликсутов.Как уточнили в департаменте экономической политики и развития (ДЭПР) города, рядом со станциями БКЛ и в районах, где уже действовали станции радиальных линий, существенно выросли объемы строительства. Так, например, произошло рядом с "Аминьевской", "Лефортово", "Авиамоторной" и "Электрозаводской".

https://ria.ru/20240304/rezidenty-1930571454.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , большая кольцевая линия, общественный транспорт