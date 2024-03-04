Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: создание Большой кольцевой линии стимулирует рост экономики Москвы - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 04.03.2024 (обновлено: 21:04 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/moskva-1931074774.html
Ефимов: создание Большой кольцевой линии стимулирует рост экономики Москвы
Ефимов: создание Большой кольцевой линии стимулирует рост экономики Москвы - РИА Новости, 04.03.2024
Ефимов: создание Большой кольцевой линии стимулирует рост экономики Москвы
Открытие Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) дало дополнительный импульс развитию экономики столицы и повышению комфорта жителей; среднегодовой ввод РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:55
2024-03-04T21:04
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
большая кольцевая линия
общественный транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409069_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e263871cfcfd50d8cbc1ad070376e033.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Открытие Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) дало дополнительный импульс развитию экономики столицы и повышению комфорта жителей; среднегодовой ввод недвижимости около новых станций втрое превысил показатели предыдущих пяти лет до их открытия, указал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ с момента начала ее строительства больше триллиона рублей экономического эффекта. Сегодня Большая кольцевая линия перевозит в сутки 1,3 миллиона человек.Ранее мэр сообщал, что в первый год работы БКЛ жители проехали по ней более 340 миллионов раз."Запуск Большой кольцевой линии метро значительно стимулировал рост деловой активности в столице: вокруг новых станций возводится жилая и коммерческая недвижимость, где могут трудоустроиться москвичи. В результате в городе появилось свыше 250 тысяч рабочих мест, а до 2030 года их число достигнет почти 400 тысяч. Уже в этом году, через 11 лет после начала строительства, БКЛ выходит на окупаемость: налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на создание и содержание инфраструктуры", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Большая кольцевая линия – один из крупнейших и самых инновационных в мире проектов метростроения, который реализован под руководством Сергея Собянина."1 марта 2023 года запущено движение по всему кольцу – линия соединила 34 района города. Метро пришло туда, где раньше не было скоростного транспорта. БКЛ делает комфортнее поездки миллионов горожан и, кроме того, оказывает огромное положительное влияние на экономику и бизнес", – отметил Ликсутов.Как уточнили в департаменте экономической политики и развития (ДЭПР) города, рядом со станциями БКЛ и в районах, где уже действовали станции радиальных линий, существенно выросли объемы строительства. Так, например, произошло рядом с "Аминьевской", "Лефортово", "Авиамоторной" и "Электрозаводской".
https://ria.ru/20240304/rezidenty-1930571454.html
https://ria.ru/20240304/rabota-1930572486.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409069_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_aceab29038a4e525456157109995adde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , большая кольцевая линия, общественный транспорт
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Большая кольцевая линия, Общественный транспорт

Ефимов: создание Большой кольцевой линии стимулирует рост экономики Москвы

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Открытие Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) дало дополнительный импульс развитию экономики столицы и повышению комфорта жителей; среднегодовой ввод недвижимости около новых станций втрое превысил показатели предыдущих пяти лет до их открытия, указал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ с момента начала ее строительства больше триллиона рублей экономического эффекта. Сегодня Большая кольцевая линия перевозит в сутки 1,3 миллиона человек.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Ефимов: 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ Москвы за год
Вчера, 14:05
Ранее мэр сообщал, что в первый год работы БКЛ жители проехали по ней более 340 миллионов раз.
«
"Запуск Большой кольцевой линии метро значительно стимулировал рост деловой активности в столице: вокруг новых станций возводится жилая и коммерческая недвижимость, где могут трудоустроиться москвичи. В результате в городе появилось свыше 250 тысяч рабочих мест, а до 2030 года их число достигнет почти 400 тысяч. Уже в этом году, через 11 лет после начала строительства, БКЛ выходит на окупаемость: налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на создание и содержание инфраструктуры", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Большая кольцевая линия – один из крупнейших и самых инновационных в мире проектов метростроения, который реализован под руководством Сергея Собянина.
«
"1 марта 2023 года запущено движение по всему кольцу – линия соединила 34 района города. Метро пришло туда, где раньше не было скоростного транспорта. БКЛ делает комфортнее поездки миллионов горожан и, кроме того, оказывает огромное положительное влияние на экономику и бизнес", – отметил Ликсутов.
Как уточнили в департаменте экономической политики и развития (ДЭПР) города, рядом со станциями БКЛ и в районах, где уже действовали станции радиальных линий, существенно выросли объемы строительства. Так, например, произошло рядом с "Аминьевской", "Лефортово", "Авиамоторной" и "Электрозаводской".
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Ефимов: более 50 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ
Вчера, 10:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Большая кольцевая линияОбщественный транспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала