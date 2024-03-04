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Собянин рассказал Путину о результатах Москвы по итогам года - РИА Новости, 04.03.2024
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13:54 04.03.2024 (обновлено: 14:03 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/moskva-1931009627.html
Собянин рассказал Путину о результатах Москвы по итогам года
Собянин рассказал Путину о результатах Москвы по итогам года - РИА Новости, 04.03.2024
Собянин рассказал Путину о результатах Москвы по итогам года
Несмотря на происки врагов и санкции, в Москве все складывается очень даже неплохо, результаты 2023 года в Москве одни из самых лучших за всю современную... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:54
2024-03-04T14:03
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Несмотря на происки врагов и санкции, в Москве все складывается очень даже неплохо, результаты 2023 года в Москве одни из самых лучших за всю современную историю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Несмотря на происки врагов, всевозможные санкции... не знаю, как у других, но у нас все складывается очень даже неплохо. Результаты 2023 года, я думаю, в Москве одни из самых лучших вообще за всю современную историю.. Хороший рост по всем показателям", - сказал Собянин. Он отметил, что, в частности, фиксируется рост по таким важным производственным показателям, как например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника, рост от 25 до 40%, также продолжается рост инвестиций, в том числе в недвижимость: коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Как отмечается на сайте мэра и правительства столицы, по итогам 2023 года Москва поставила абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3 процента, это обусловлено динамичным развитием высокотехнологичных производств.В 2023 году объем отгруженных товаров промышленных предприятий города составил 10,6 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 55% выше, чем в 2016 году. За этот период доля валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Москвы в общем объеме валовой добавленной стоимости промышленности России выросла с 16 до 25%, отмечается на сайте.
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экономика, москва, россия, сергей собянин, владимир путин
Экономика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
Собянин рассказал Путину о результатах Москвы по итогам года

Собянин: несмотря на происки врагов и санкции, в Москве все хорошо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Несмотря на происки врагов и санкции, в Москве все складывается очень даже неплохо, результаты 2023 года в Москве одни из самых лучших за всю современную историю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Несмотря на происки врагов, всевозможные санкции... не знаю, как у других, но у нас все складывается очень даже неплохо. Результаты 2023 года, я думаю, в Москве одни из самых лучших вообще за всю современную историю.. Хороший рост по всем показателям", - сказал Собянин.
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Он отметил, что, в частности, фиксируется рост по таким важным производственным показателям, как например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника, рост от 25 до 40%, также продолжается рост инвестиций, в том числе в недвижимость: коммерческую недвижимость, жилищное строительство.
Как отмечается на сайте мэра и правительства столицы, по итогам 2023 года Москва поставила абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3 процента, это обусловлено динамичным развитием высокотехнологичных производств.
В 2023 году объем отгруженных товаров промышленных предприятий города составил 10,6 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 55% выше, чем в 2016 году. За этот период доля валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Москвы в общем объеме валовой добавленной стоимости промышленности России выросла с 16 до 25%, отмечается на сайте.
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