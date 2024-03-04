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Синоптик предсказал возвращение январских морозов в Москву - РИА Новости, 04.03.2024
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17:39 04.03.2024 (обновлено: 19:19 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/moroz-1931070998.html
Синоптик предсказал возвращение январских морозов в Москву
Синоптик предсказал возвращение январских морозов в Москву - РИА Новости, 04.03.2024
Синоптик предсказал возвращение январских морозов в Москву
Температура воздуха в Москве в ближайшие дни понизится до отрицательных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:39
2024-03-04T19:19
общество
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
россия
гидрометцентр
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ближайшие дни понизится до отрицательных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.&quot;Весна началась с апрельской погоды, и в течение первой же недели москвичи откатятся к январской погоде&quot;, — заявил синоптик.В ночь со вторника на среду температура составит уже от минус семи до минус 12, местами — минус 15 градусов, а днем столбики термометров покажут от минус одного до минус шести.Метеоролог объяснил это тем, что воздушные массы в Москву начнут поступать с севера, а не с юго-востока, как в первые дни марта. В четверг вторжение усилится, и ночью в Подмосковье температура может составить до 18 градусов мороза.Накануне коллега Вильфанда, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что Москва и окрестности окажутся в зоне арктического "мешка", что приведет к возврату холодов. Он призвал жителей столицы запастись терпением и теплой одеждой.
https://ria.ru/20240301/pogoda-1930535126.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, россия, гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Россия, Гидрометцентр
Синоптик предсказал возвращение январских морозов в Москву

Синоптик Вильфанд: в четверг температура в Москве опустится до минус 12 градусов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ближайшие дни понизится до отрицательных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«

"Весна началась с апрельской погоды, и в течение первой же недели москвичи откатятся к январской погоде", — заявил синоптик.

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Метеоролог объяснил это тем, что воздушные массы в Москву начнут поступать с севера, а не с юго-востока, как в первые дни марта. В четверг вторжение усилится, и ночью в Подмосковье температура может составить до 18 градусов мороза.
Накануне коллега Вильфанда, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что Москва и окрестности окажутся в зоне арктического "мешка", что приведет к возврату холодов. Он призвал жителей столицы запастись терпением и теплой одеждой.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Роман ВильфандРоссияГидрометцентр
 
 
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