https://ria.ru/20240304/moroz-1931070998.html

Синоптик предсказал возвращение январских морозов в Москву

Синоптик предсказал возвращение январских морозов в Москву - РИА Новости, 04.03.2024

Синоптик предсказал возвращение январских морозов в Москву

Температура воздуха в Москве в ближайшие дни понизится до отрицательных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:39

2024-03-04T17:39

2024-03-04T19:19

общество

москва

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

россия

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_6c1a238c1b0e381675d53dffd7610d97.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ближайшие дни понизится до отрицательных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Весна началась с апрельской погоды, и в течение первой же недели москвичи откатятся к январской погоде", — заявил синоптик.В ночь со вторника на среду температура составит уже от минус семи до минус 12, местами — минус 15 градусов, а днем столбики термометров покажут от минус одного до минус шести.Метеоролог объяснил это тем, что воздушные массы в Москву начнут поступать с севера, а не с юго-востока, как в первые дни марта. В четверг вторжение усилится, и ночью в Подмосковье температура может составить до 18 градусов мороза.Накануне коллега Вильфанда, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что Москва и окрестности окажутся в зоне арктического "мешка", что приведет к возврату холодов. Он призвал жителей столицы запастись терпением и теплой одеждой.

https://ria.ru/20240301/pogoda-1930535126.html

https://ria.ru/20240303/ottepel-1930881164.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, россия, гидрометцентр