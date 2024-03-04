https://ria.ru/20240304/monitoring-1930905884.html

В России создали единую госсистему мониторинга автобусов и "скорых"

В России создали единую госсистему мониторинга автобусов и "скорых" - РИА Новости, 04.03.2024

В России создали единую госсистему мониторинга автобусов и "скорых"

Единая государственная цифровая платформа мониторинга транспорта, в том числе общественного, создана в России - Минтранс РФ и АО "ГЛОНАСС" приступили к... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T03:15

2024-03-04T03:15

2024-03-04T03:15

россия

великий новгород

алексей райкевич

эра-глонасс

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Единая государственная цифровая платформа мониторинга транспорта, в том числе общественного, создана в России - Минтранс РФ и АО "ГЛОНАСС" приступили к тестированию Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС), которая станет новым типовым облачным решением на единой цифровой платформе "Гостех" и будет бесплатной для всех регионов, рассказал РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. ФНИС, созданная на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", формирует государственную цифровую платформу мониторинга различных видов транспорта. Запуск такого модуля на "Гостехе" выполняется по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. "В этом году к ФНИС планируется подключение пяти регионов, а в следующем году - не менее 25 субъектов РФ. В рамках тестирования отрабатывается подключение к ФНИС общественного транспорта, скорой помощи и беспилотных воздушных судов. До лета будут финализированы интерфейсы и функциональные блоки ФНИС для последующего перевода платформы на "Гостех", - сообщил Райкевич. Он уточнил, что "доступные только для жителей ряда крупных городов онлайн-сервисы прогноза прибытия общественного транспорта на остановочные пункты смогут использовать пассажиры во всех населенных пунктах России". По словам Райкевича, с помощью данных от ФНИС регионы без необходимости создания локальной инфраструктуры получат возможность запускать собственные мобильные приложения или ретранслировать информацию в используемые сервисы "Яндекс.Карты" и "2ГИС", а также на информационные табло "умных остановок". "Поэтапно мы перейдем от существующей разрозненности собираемых в регионах данных к цифровой федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного парка. Она будет легко интегрироваться с существующими отраслевыми системами. За счет стандартных протоколов обмена данными и применения типового облачного решения на основе ФНИС будет создана витрина сторонних сервисов, например, мониторинг и диспетчеризация общественного транспорта, автоматизированные системы безналичной оплаты проезда на основе геолокации пассажиров", - передают в ГЛОНАСС слова замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова. "Сегодня мы запускаем тестирование ФНИС с использованием существующих сервисов на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". В частности, к нашей платформе мониторинга уже подключено более 200 тысяч транспортных средств - общественный транспорт во всех регионах России. Для отработки функциональности мы подключили к ФНИС пассажирский транспорт Великого Новгорода и Новгородской области", - добавил Райкевич. "Одновременно мы подключили грузовые беспилотные вертолеты компании "Аэромакс", агродроны "Агримакс.Аэро" в нескольких областях России, что в перспективе позволит открыть небо для гражданских авиабеспилотников в регионах, где действуют запреты, за счет передачи от ФНИС в оперативные штабы субъектов РФ юридически значимых данных, подтверждающих соблюдение заявленных маршрутов", - отметил глава ГЛОНАСС. Он уточнил, что частью ФНИС также станет сервис мониторинга электросамокатов с возможностью установления медленных зон. "Любой регион страны сможет с помощью такого решения устанавливать безопасные скоростные режимы и снижать аварийность с участием электросамокатов", - заключил Райкевич.

https://ria.ru/20231206/glonass-1914011193.html

https://ria.ru/20240221/proekt-1928599151.html

https://ria.ru/20240301/monitoring-1930377538.html

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россия, великий новгород, алексей райкевич, эра-глонасс, дмитрий чернышенко