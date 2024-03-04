https://ria.ru/20240304/molodezh-1930998640.html
Проект "Молодежь России" запустят в этом году
Проект "Молодежь России" запустят в этом году - РИА Новости, 04.03.2024
Проект "Молодежь России" запустят в этом году
Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:10
2024-03-04T13:10
2024-03-04T14:20
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татьяна голикова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации", - сказала Голикова журналистам на выставке "Россия".Она добавила, что, скорее всего, нацпроект "Молодежь России" начнут реализовывать во второй половине этого года. Вице-премьер отметила, что все национальные проекты, которые сейчас реализуются во всех сферах, так или иначе будут подстраиваться под новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года.Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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общество, россия, татьяна голикова, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин
Общество, Россия, Выставка-форум "Россия", Татьяна Голикова, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин
Проект "Молодежь России" запустят в этом году
Голикова: четыре из пяти новых нацпроектов запустят в России в 2025 году
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации", - сказала Голикова журналистам на выставке "Россия".
Она добавила, что, скорее всего, нацпроект "Молодежь России" начнут реализовывать во второй половине этого года. Вице-премьер отметила, что все национальные проекты, которые сейчас реализуются во всех сферах, так или иначе будут подстраиваться под новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".
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