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Проект "Молодежь России" запустят в этом году - РИА Новости, 04.03.2024
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13:10 04.03.2024 (обновлено: 14:20 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/molodezh-1930998640.html
Проект "Молодежь России" запустят в этом году
Проект "Молодежь России" запустят в этом году - РИА Новости, 04.03.2024
Проект "Молодежь России" запустят в этом году
Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:10
2024-03-04T14:20
общество
россия
выставка-форум "россия"
татьяна голикова
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации", - сказала Голикова журналистам на выставке "Россия".Она добавила, что, скорее всего, нацпроект "Молодежь России" начнут реализовывать во второй половине этого года. Вице-премьер отметила, что все национальные проекты, которые сейчас реализуются во всех сферах, так или иначе будут подстраиваться под новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года.Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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общество, россия, татьяна голикова, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин
Общество, Россия, Выставка-форум "Россия", Татьяна Голикова, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин
Проект "Молодежь России" запустят в этом году

Голикова: четыре из пяти новых нацпроектов запустят в России в 2025 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации", - сказала Голикова журналистам на выставке "Россия".
Она добавила, что, скорее всего, нацпроект "Молодежь России" начнут реализовывать во второй половине этого года. Вице-премьер отметила, что все национальные проекты, которые сейчас реализуются во всех сферах, так или иначе будут подстраиваться под новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
29 февраля, 14:34
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир Путин
 
 
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