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Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, заявил Лавров - РИА Новости, 04.03.2024
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15:10 04.03.2024 (обновлено: 15:21 04.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, заявил Лавров
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, заявил Лавров - РИА Новости, 04.03.2024
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, заявил Лавров
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, как это было с Украиной - Лавров РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:10
2024-03-04T15:21
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Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, как это было с Украиной - Лавров
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в мире, молдавия, украина, россия, сергей лавров
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Сергей Лавров
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, заявил Лавров

Лавров: Запад стремится прибрать к рукам руководство Молдавии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, как это было с Украиной - Лавров
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС
1 марта, 11:47
 
В миреМолдавияУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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