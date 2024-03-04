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Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, заявил Лавров
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, заявил Лавров - РИА Новости, 04.03.2024
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, заявил Лавров
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, как это было с Украиной - Лавров РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:10
2024-03-04T15:10
2024-03-04T15:21
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Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, как это было с Украиной - Лавров
https://ria.ru/20240301/moldaviya-1930433209.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, украина, россия, сергей лавров
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Сергей Лавров
Запад стремится "прибрать к рукам" руководство Молдавии, заявил Лавров
Лавров: Запад стремится прибрать к рукам руководство Молдавии