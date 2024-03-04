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Playboy впервые поместил на обложку модель, созданную нейросетью - РИА Новости, 04.03.2024
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13:13 04.03.2024 (обновлено: 13:21 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/model-1930999538.html
Playboy впервые поместил на обложку модель, созданную нейросетью
Playboy впервые поместил на обложку модель, созданную нейросетью - РИА Новости, 04.03.2024
Playboy впервые поместил на обложку модель, созданную нейросетью
Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку журнала модель, созданную искусственным интеллектом, сообщается на сайте журнала. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:13
2024-03-04T13:21
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку журнала модель, созданную искусственным интеллектом, сообщается на сайте журнала.На обложку поместили изображение Саманты Эверли, внешность которой сгенерирована нейросетью. Модель выглядит как молодая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами.Создатель Саманты завел для нее аккаунт в Instagram*. На него подписаны около 119 тысяч пользователей."Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, это стало бы воплощением моей мечты", — "рассказала" Саманта в интервью журналу.Модель добавила, что ей "нравится" общаться со своей аудиторией в соцсетях и она восхищается людьми.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240209/ii-1926442668.html
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РИА Новости
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технологии, в мире
Технологии, В мире
Playboy впервые поместил на обложку модель, созданную нейросетью

Playboy Mexico поместил на обложку созданную нейросетью модель

© Фото : Plauboy MexicoОбложка журнала Plauboy Mexico
Обложка журнала Plauboy Mexico - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Plauboy Mexico
Обложка журнала Plauboy Mexico
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку журнала модель, созданную искусственным интеллектом, сообщается на сайте журнала.
На обложку поместили изображение Саманты Эверли, внешность которой сгенерирована нейросетью. Модель выглядит как молодая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами.
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Создатель Саманты завел для нее аккаунт в Instagram*. На него подписаны около 119 тысяч пользователей.
"Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, это стало бы воплощением моей мечты", — "рассказала" Саманта в интервью журналу.
Модель добавила, что ей "нравится" общаться со своей аудиторией в соцсетях и она восхищается людьми.
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