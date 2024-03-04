https://ria.ru/20240304/mishustin-1931015941.html
Мишустин назвал приоритетную задачу правительств России и Казахстана
Мишустин назвал приоритетную задачу правительств России и Казахстана - РИА Новости, 04.03.2024
Мишустин назвал приоритетную задачу правительств России и Казахстана
Приоритетной задачей кабминов РФ и Казахстана является обеспечение принятия всех решений президента России Владимира Путина и президента Казахстана... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:15
2024-03-04T14:15
2024-03-04T14:45
россия
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владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приоритетной задачей кабминов РФ и Казахстана является обеспечение принятия всех решений президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в Москве. "Подтверждаю готовность к конструктивной работе, совместной с вами по всей содержательной повестке нашего сотрудничества. Наша главная задача - обеспечить принятие всех решений и договоренностей, которые достигнуты нашими руководителями - президентами России и Казахстана", - сказал Мишустин. Также он передал слова приветствия Токаеву от президента РФ и от себя лично.
https://ria.ru/20240304/kazakhstan-1931007076.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, москва
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Москва
Мишустин назвал приоритетную задачу правительств России и Казахстана
Мишустин назвал принятие решений Путина и Токаева приоритетной задачей кабмина