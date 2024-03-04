https://ria.ru/20240304/miny-1931021272.html

Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик"

Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик" - РИА Новости, 04.03.2024

Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик"

Кассетные мины-"колокольчики" натовского образца, замаскированные под цоколь электрических лампочек, обнаружены жителями Донецка, заявил мэр города Алексей... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:33

2024-03-04T14:33

2024-03-04T14:41

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

алексей кулемзин (донецк)

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Кассетные мины-"колокольчики" натовского образца, замаскированные под цоколь электрических лампочек, обнаружены жителями Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "К сожалению, жители нашего города продолжают находить так называемые "колокольчики" – натовские кассетные мины высокого уровня опасности. Внешне они выглядят как цоколь от электрической лампочки, прикреплённый к ленте. Взрыв возможен даже при небольшом прикосновении", - говорится в сообщении. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинские войска сбрасывают на ДНР взрывоопасные предметы с беспилотников, замаскированные под фонарики, которые детонируют при прикосновении или включении.

https://ria.ru/20240301/proryv-1930505512.html

донецк

горловка

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донецк, горловка, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, происшествия