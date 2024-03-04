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Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик" - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 04.03.2024 (обновлено: 14:41 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/miny-1931021272.html
Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик"
Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик" - РИА Новости, 04.03.2024
Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик"
Кассетные мины-"колокольчики" натовского образца, замаскированные под цоколь электрических лампочек, обнаружены жителями Донецка, заявил мэр города Алексей... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:33
2024-03-04T14:41
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
алексей кулемзин (донецк)
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Кассетные мины-"колокольчики" натовского образца, замаскированные под цоколь электрических лампочек, обнаружены жителями Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "К сожалению, жители нашего города продолжают находить так называемые "колокольчики" – натовские кассетные мины высокого уровня опасности. Внешне они выглядят как цоколь от электрической лампочки, прикреплённый к ленте. Взрыв возможен даже при небольшом прикосновении", - говорится в сообщении. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинские войска сбрасывают на ДНР взрывоопасные предметы с беспилотников, замаскированные под фонарики, которые детонируют при прикосновении или включении.
https://ria.ru/20240301/proryv-1930505512.html
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донецк, горловка, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Иван Приходько, Происшествия
Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик"

Кулемзин: в Донецке нашли кассетные мины, замаскированные под цоколь от лампочки

© Фото : Алексей Кулемзин/TelegramКассетные мины-"колокольчики" в Донецке
Кассетные мины-колокольчики в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Алексей Кулемзин/Telegram
Кассетные мины-"колокольчики" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Кассетные мины-"колокольчики" натовского образца, замаскированные под цоколь электрических лампочек, обнаружены жителями Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"К сожалению, жители нашего города продолжают находить так называемые "колокольчики" – натовские кассетные мины высокого уровня опасности. Внешне они выглядят как цоколь от электрической лампочки, прикреплённый к ленте. Взрыв возможен даже при небольшом прикосновении", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинские войска сбрасывают на ДНР взрывоопасные предметы с беспилотников, замаскированные под фонарики, которые детонируют при прикосновении или включении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаАлексей Кулемзин (Донецк)Иван ПриходькоПроисшествия
 
 
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