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Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик"
Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик" - РИА Новости, 04.03.2024
Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик"
Кассетные мины-"колокольчики" натовского образца, замаскированные под цоколь электрических лампочек, обнаружены жителями Донецка, заявил мэр города Алексей... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:33
2024-03-04T14:33
2024-03-04T14:41
специальная военная операция на украине
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горловка
алексей кулемзин (донецк)
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Кассетные мины-"колокольчики" натовского образца, замаскированные под цоколь электрических лампочек, обнаружены жителями Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "К сожалению, жители нашего города продолжают находить так называемые "колокольчики" – натовские кассетные мины высокого уровня опасности. Внешне они выглядят как цоколь от электрической лампочки, прикреплённый к ленте. Взрыв возможен даже при небольшом прикосновении", - говорится в сообщении. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинские войска сбрасывают на ДНР взрывоопасные предметы с беспилотников, замаскированные под фонарики, которые детонируют при прикосновении или включении.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Иван Приходько, Происшествия
Жителей Донецка предупредили о минах типа "Колокольчик"
Кулемзин: в Донецке нашли кассетные мины, замаскированные под цоколь от лампочки