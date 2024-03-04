https://ria.ru/20240304/mid-1930990630.html

Денацификация в Германии не завершена, заявили в МИД России

Денацификация в Германии не завершена, заявили в МИД России - РИА Новости, 04.03.2024

Денацификация в Германии не завершена, заявили в МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перехваченные переговоры немецких офицеров показали незавершённость денацификации Германии, и эта... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:49

2024-03-04T12:49

2024-03-04T13:33

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

германия

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

мария захарова

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перехваченные переговоры немецких офицеров показали незавершённость денацификации Германии, и эта ситуация, если ее не изменить, опасна для страны."Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое чудовищное, что это приведет - и это факт, можете проверить - если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии", - сказала Захарова журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/germaniya-1930986909.html

германия

россия

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разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, германия, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), мария захарова, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024