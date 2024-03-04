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Денацификация в Германии не завершена, заявили в МИД России - РИА Новости, 04.03.2024
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12:49 04.03.2024 (обновлено: 13:33 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/mid-1930990630.html
Денацификация в Германии не завершена, заявили в МИД России
Денацификация в Германии не завершена, заявили в МИД России - РИА Новости, 04.03.2024
Денацификация в Германии не завершена, заявили в МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перехваченные переговоры немецких офицеров показали незавершённость денацификации Германии, и эта... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:49
2024-03-04T13:33
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
германия
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
мария захарова
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перехваченные переговоры немецких офицеров показали незавершённость денацификации Германии, и эта ситуация, если ее не изменить, опасна для страны."Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое чудовищное, что это приведет - и это факт, можете проверить - если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии", - сказала Захарова журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, германия, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), мария захарова, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Германия, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Мария Захарова, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Денацификация в Германии не завершена, заявили в МИД России

Захарова: ФРГ не полностью денацифицирована, это опасно для немцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перехваченные переговоры немецких офицеров показали незавершённость денацификации Германии, и эта ситуация, если ее не изменить, опасна для страны.
«
"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое чудовищное, что это приведет - и это факт, можете проверить - если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии", - сказала Захарова журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Немецкий офицер рассказал о последствиях публикации разговора о Крыме
12:42
 
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ миреГерманияРоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Мария ЗахароваВладимир ПутинВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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