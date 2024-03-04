https://ria.ru/20240304/medvedev-1931040557.html

Медведев раскритиковал внешнюю политику США

Медведев раскритиковал внешнюю политику США - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев раскритиковал внешнюю политику США

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые", говоря о внешней политике США, заявил, что где появляются янки -... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:42

2024-03-04T15:42

2024-03-04T15:48

россия

сша

америка

дмитрий медведев

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые", говоря о внешней политике США, заявил, что где появляются янки - жди беды. "Есть контрастное отличие подходов России и коллективного Запада, прежде всего США. Америка и ее сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира. Под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны. Цель прозрачна - money making. Они стремятся везде насадить свои ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще там, где появляется янки - жди беды: если не войн, то грабежа под видом экономического содействия, если не переворотов, то постоянного давления и кредитных тисков", - сказал он. Также Медведев добавил, что у США прослеживается нездоровый интерес к далеким от них регионам и "нездоровый политический аппетит". Также политик отметил, что Америка имеет самый большой военный бюджет и инструментарий: более 900 развернутых за пределами своих территорий военных баз, несколько океанских флотов. "И они нас в чем-то упрекают?!", - заключил Медведев. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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россия, сша, америка, дмитрий медведев, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024