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Медведев раскритиковал внешнюю политику США - РИА Новости, 04.03.2024
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15:42 04.03.2024 (обновлено: 15:48 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/medvedev-1931040557.html
Медведев раскритиковал внешнюю политику США
Медведев раскритиковал внешнюю политику США - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев раскритиковал внешнюю политику США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые", говоря о внешней политике США, заявил, что где появляются янки -... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:42
2024-03-04T15:48
россия
сша
америка
дмитрий медведев
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые", говоря о внешней политике США, заявил, что где появляются янки - жди беды. "Есть контрастное отличие подходов России и коллективного Запада, прежде всего США. Америка и ее сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира. Под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны. Цель прозрачна - money making. Они стремятся везде насадить свои ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще там, где появляется янки - жди беды: если не войн, то грабежа под видом экономического содействия, если не переворотов, то постоянного давления и кредитных тисков", - сказал он. Также Медведев добавил, что у США прослеживается нездоровый интерес к далеким от них регионам и "нездоровый политический аппетит". Также политик отметил, что Америка имеет самый большой военный бюджет и инструментарий: более 900 развернутых за пределами своих территорий военных баз, несколько океанских флотов. "И они нас в чем-то упрекают?!", - заключил Медведев. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
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россия, сша, америка, дмитрий медведев, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Америка, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев раскритиковал внешнюю политику США

Медведев: где появляются США, там нужно ждать беды

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые", говоря о внешней политике США, заявил, что где появляются янки - жди беды.
"Есть контрастное отличие подходов России и коллективного Запада, прежде всего США. Америка и ее сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира. Под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны. Цель прозрачна - money making. Они стремятся везде насадить свои ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще там, где появляется янки - жди беды: если не войн, то грабежа под видом экономического содействия, если не переворотов, то постоянного давления и кредитных тисков", - сказал он.
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Также Медведев добавил, что у США прослеживается нездоровый интерес к далеким от них регионам и "нездоровый политический аппетит". Также политик отметил, что Америка имеет самый большой военный бюджет и инструментарий: более 900 развернутых за пределами своих территорий военных баз, несколько океанских флотов.
"И они нас в чем-то упрекают?!", - заключил Медведев.
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25 февраля, 08:00
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Вчера, 12:51
 
РоссияСШААмерикаДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)В миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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