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Россия открыта для диалога со странами ближнего зарубежья, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
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14:47 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/medvedev-1931026298.html
Россия открыта для диалога со странами ближнего зарубежья, заявил Медведев
Россия открыта для диалога со странами ближнего зарубежья, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Россия открыта для диалога со странами ближнего зарубежья, заявил Медведев
Россия ничего не диктует государствам ближнего зарубежья, не применяет к ним санкции, открыта для диалога с ними, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:47
2024-03-04T14:47
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
владимир путин
дмитрий медведев
россия
ссср
общество
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия ничего не диктует государствам ближнего зарубежья, не применяет к ним санкции, открыта для диалога с ними, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Ближнее зарубежье, как понятие, это не просто фигура речи, а отражение сути, ключевой момент. С входящими в этот пояс государствами у нас нет территориальных споров. За годы, прошедшие после распада СССР, мы сохранили с ними выгодную торговую кооперацию, комфортное межчеловеческое общение. Замечу, Россия не диктует своим добрым соседям политическую волю, не указывает им, как жить, не угрожает санкциями", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание". По его словам, РФ и страны ближнего зарубежья прислушиваются друг к другу, стараются всегда в самом широком значении учитывать глубинные интересы. "Выслушиваем любые запросы наших близких друзей, наших соседей. Мы всегда открыты для диалога с ответственными лидерами и политическими элитами, которые с уважением и теплотой относятся к нашим общим традиционным духовно-нравственным ценностям, способствуют гармоничному развитию и защите прав русскоязычного населения своих стран", - добавил он. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/medvedev-1931020058.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", владимир путин, дмитрий медведев, россия, ссср, общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Россия, СССР, Общество
Россия открыта для диалога со странами ближнего зарубежья, заявил Медведев

Медведев: РФ ничего не диктует странам ближнего зарубежья и открыта для диалога

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия ничего не диктует государствам ближнего зарубежья, не применяет к ним санкции, открыта для диалога с ними, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Ближнее зарубежье, как понятие, это не просто фигура речи, а отражение сути, ключевой момент. С входящими в этот пояс государствами у нас нет территориальных споров. За годы, прошедшие после распада СССР, мы сохранили с ними выгодную торговую кооперацию, комфортное межчеловеческое общение. Замечу, Россия не диктует своим добрым соседям политическую волю, не указывает им, как жить, не угрожает санкциями", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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По его словам, РФ и страны ближнего зарубежья прислушиваются друг к другу, стараются всегда в самом широком значении учитывать глубинные интересы.
"Выслушиваем любые запросы наших близких друзей, наших соседей. Мы всегда открыты для диалога с ответственными лидерами и политическими элитами, которые с уважением и теплотой относятся к нашим общим традиционным духовно-нравственным ценностям, способствуют гармоничному развитию и защите прав русскоязычного населения своих стран", - добавил он.
Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское общество "Знание"Владимир ПутинДмитрий МедведевРоссияСССРОбщество
 
 
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