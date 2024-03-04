https://ria.ru/20240304/medvedev-1931026298.html

Россия открыта для диалога со странами ближнего зарубежья, заявил Медведев

Россия открыта для диалога со странами ближнего зарубежья, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

Россия открыта для диалога со странами ближнего зарубежья, заявил Медведев

Россия ничего не диктует государствам ближнего зарубежья, не применяет к ним санкции, открыта для диалога с ними, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:47

2024-03-04T14:47

2024-03-04T14:47

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

владимир путин

дмитрий медведев

россия

ссср

общество

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия ничего не диктует государствам ближнего зарубежья, не применяет к ним санкции, открыта для диалога с ними, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Ближнее зарубежье, как понятие, это не просто фигура речи, а отражение сути, ключевой момент. С входящими в этот пояс государствами у нас нет территориальных споров. За годы, прошедшие после распада СССР, мы сохранили с ними выгодную торговую кооперацию, комфортное межчеловеческое общение. Замечу, Россия не диктует своим добрым соседям политическую волю, не указывает им, как жить, не угрожает санкциями", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание". По его словам, РФ и страны ближнего зарубежья прислушиваются друг к другу, стараются всегда в самом широком значении учитывать глубинные интересы. "Выслушиваем любые запросы наших близких друзей, наших соседей. Мы всегда открыты для диалога с ответственными лидерами и политическими элитами, которые с уважением и теплотой относятся к нашим общим традиционным духовно-нравственным ценностям, способствуют гармоничному развитию и защите прав русскоязычного населения своих стран", - добавил он. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/medvedev-1931020058.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", владимир путин, дмитрий медведев, россия, ссср, общество