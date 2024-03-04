Россия открыта для диалога со странами ближнего зарубежья, заявил Медведев
Медведев: РФ ничего не диктует странам ближнего зарубежья и открыта для диалога
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия ничего не диктует государствам ближнего зарубежья, не применяет к ним санкции, открыта для диалога с ними, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Ближнее зарубежье, как понятие, это не просто фигура речи, а отражение сути, ключевой момент. С входящими в этот пояс государствами у нас нет территориальных споров. За годы, прошедшие после распада СССР, мы сохранили с ними выгодную торговую кооперацию, комфортное межчеловеческое общение. Замечу, Россия не диктует своим добрым соседям политическую волю, не указывает им, как жить, не угрожает санкциями", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
По его словам, РФ и страны ближнего зарубежья прислушиваются друг к другу, стараются всегда в самом широком значении учитывать глубинные интересы.
"Выслушиваем любые запросы наших близких друзей, наших соседей. Мы всегда открыты для диалога с ответственными лидерами и политическими элитами, которые с уважением и теплотой относятся к нашим общим традиционным духовно-нравственным ценностям, способствуют гармоничному развитию и защите прав русскоязычного населения своих стран", - добавил он.
Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.