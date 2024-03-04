https://ria.ru/20240304/medvedev-1931016601.html

Медведев рассказал, что поразило бы его молодого в будущем

Медведев рассказал, что поразило бы его молодого в будущем - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев рассказал, что поразило бы его молодого в будущем

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, если бы в молодости перенесся в будущее и оказался в настоящем времени, его бы поразили молодые люди,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:19

2024-03-04T14:19

2024-03-04T14:19

общество

россия

дмитрий медведев

российское общество "знание"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, если бы в молодости перенесся в будущее и оказался в настоящем времени, его бы поразили молодые люди, свободные в мышлении и поиске решений. На марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи Медведеву задали вопрос, что его удивило бы, если бы он молодым человеком перенесся в будущее и оказался в нашем времени. "Хороший вопрос", - ответил Медведев. Он добавил, что сам думает о том, как воспринял бы то, что видит сейчас. "Есть масса примеров того, как будущее не сбывается. Когда я был вашего возраста, мы рассуждали о том, что вот-вот мы сможем летать в Париж, в Нью-Йорк, еще куда-то на самолетах с очень высокой скоростью. Пару часов - и ты на другом конце планеты. Это случилось? Нет", - рассказал Медведев. Он добавил, что при этом чтобы очутиться в Париже или Нью-Йорке, достаточно просто достать телефон из кармана. "Мы об этом даже не думали тогда, что телефон может превратиться не просто в средство коммуникации между двумя людьми, а в окно в мир", - сказал Медведев, добавив, что футурологические прогнозы не всегда сбываются. "Меня бы, конечно, поразили технологии XXI века, но, наверное, больше всего меня бы поразили вы - молодые люди, потому что вы сильно от нас отличаетесь. Вы быстрее, подготовленнее, имеете очень широкий спектр интересов. И вы гораздо свободнее, чем мы в тот период. Свободнее в мышлении, дерзании, поиске решений", - добавил Медведев. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231214/putin-1915836846.html

https://ria.ru/20231214/mechta-1915842683.html

https://ria.ru/20231116/medvedev-1909870427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024