https://ria.ru/20240304/medvedev-1931012458.html

Медведев рассказал, как суперинтеллект может заменить человека

Медведев рассказал, как суперинтеллект может заменить человека - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев рассказал, как суперинтеллект может заменить человека

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" заявил, что не хотел бы дожить до того времени, когда суперинтеллект... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:05

2024-03-04T14:05

2024-03-04T14:05

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

дмитрий медведев

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" заявил, что не хотел бы дожить до того времени, когда суперинтеллект придет к выводу, что человек ему не нужен. "Я бы не хотел дожить до того времени, надеюсь, что не доживу, когда так называемый суперинтеллект, третья генерация искусственного интеллекта, придет к выводу, что человек ему не нужен. А такое возможно", - сказал он, отвечая на вопрос аудитории об искусственном интеллекте и границах дозволенного. Медведев отметил, что искусственный интеллект сегодня везде. Перемены в жизни человечества идут очень быстро, отметил он. По словам политика, мир развивается "по взрывным законам". Также Медведев привел пример: в начале проведения СВО все полагали, что спецоперация будет вестись при использовании традиционных видов оружия. Но сейчас активно применяются БПЛА, дроны с искусственным интеллектом, отметил он. "Это стало нашей реальностью", - заключил Медведев. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html

https://ria.ru/20240303/volontery-1930855365.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, дмитрий медведев, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество