https://ria.ru/20240304/medvedev-1931012458.html
Медведев рассказал, как суперинтеллект может заменить человека
Медведев рассказал, как суперинтеллект может заменить человека - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев рассказал, как суперинтеллект может заменить человека
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" заявил, что не хотел бы дожить до того времени, когда суперинтеллект... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:05
2024-03-04T14:05
2024-03-04T14:05
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
дмитрий медведев
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" заявил, что не хотел бы дожить до того времени, когда суперинтеллект придет к выводу, что человек ему не нужен. "Я бы не хотел дожить до того времени, надеюсь, что не доживу, когда так называемый суперинтеллект, третья генерация искусственного интеллекта, придет к выводу, что человек ему не нужен. А такое возможно", - сказал он, отвечая на вопрос аудитории об искусственном интеллекте и границах дозволенного. Медведев отметил, что искусственный интеллект сегодня везде. Перемены в жизни человечества идут очень быстро, отметил он. По словам политика, мир развивается "по взрывным законам". Также Медведев привел пример: в начале проведения СВО все полагали, что спецоперация будет вестись при использовании традиционных видов оружия. Но сейчас активно применяются БПЛА, дроны с искусственным интеллектом, отметил он. "Это стало нашей реальностью", - заключил Медведев. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, дмитрий медведев, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Медведев рассказал, как суперинтеллект может заменить человека
Медведев: суперинтеллект может прийти к выводу, что человек ему не нужен
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" заявил, что не хотел бы дожить до того времени, когда суперинтеллект придет к выводу, что человек ему не нужен.
"Я бы не хотел дожить до того времени, надеюсь, что не доживу, когда так называемый суперинтеллект, третья генерация искусственного интеллекта, придет к выводу, что человек ему не нужен. А такое возможно", - сказал он, отвечая на вопрос аудитории об искусственном интеллекте и границах дозволенного.
Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи
Медведев отметил, что искусственный интеллект сегодня везде. Перемены в жизни человечества идут очень быстро, отметил он. По словам политика, мир развивается "по взрывным законам".
Также Медведев привел пример: в начале проведения СВО все полагали, что спецоперация будет вестись при использовании традиционных видов оружия. Но сейчас активно применяются БПЛА, дроны с искусственным интеллектом, отметил он.
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"Это стало нашей реальностью", - заключил Медведев.
Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
На Всемирном фестивале молодежи работают около 600 волонтеров