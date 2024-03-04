https://ria.ru/20240304/medvedev-1931006950.html

Медведев признался, что ему не чужды никакие человеческие увлечения

Медведев признался, что ему не чужды никакие человеческие увлечения - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев признался, что ему не чужды никакие человеческие увлечения

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ему не чужды никакие человеческие увлечения и он любит ходить на рыбалку и... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:43

2024-03-04T13:43

2024-03-04T13:49

россия

дмитрий медведев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ему не чужды никакие человеческие увлечения и он любит ходить на рыбалку и встречаться с друзьями."Я люблю встречаться с друзьями, сходить в кино или посмотреть фильм, сходить на рыбалку. На самом деле, никакие человеческие увлечения мне не чужды, мне это интересно… Я действительно с большой радостью встречаюсь со своими друзьями, это не очень часто происходит", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание".Также он добавил, что есть и простые доступные радости, например, почитать книгу. "Слава Богу, это не ушло из нашей жизни, и огромное количество интересной литературы публикуется", - отметил зампред Совета безопасности РФ.Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231214/putin-1915790298.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024