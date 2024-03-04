https://ria.ru/20240304/medvedev-1931006950.html
Медведев признался, что ему не чужды никакие человеческие увлечения
Медведев признался, что ему не чужды никакие человеческие увлечения - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев признался, что ему не чужды никакие человеческие увлечения
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ему не чужды никакие человеческие увлечения и он любит ходить на рыбалку и... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:43
2024-03-04T13:43
2024-03-04T13:49
россия
дмитрий медведев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ему не чужды никакие человеческие увлечения и он любит ходить на рыбалку и встречаться с друзьями."Я люблю встречаться с друзьями, сходить в кино или посмотреть фильм, сходить на рыбалку. На самом деле, никакие человеческие увлечения мне не чужды, мне это интересно… Я действительно с большой радостью встречаюсь со своими друзьями, это не очень часто происходит", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание".Также он добавил, что есть и простые доступные радости, например, почитать книгу. "Слава Богу, это не ушло из нашей жизни, и огромное количество интересной литературы публикуется", - отметил зампред Совета безопасности РФ.Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Медведев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев признался, что ему не чужды никакие человеческие увлечения
Медведев заявил, что в свободное время любит ловить рыбу и общаться с друзьями
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ему не чужды никакие человеческие увлечения и он любит ходить на рыбалку и встречаться с друзьями.
"Я люблю встречаться с друзьями, сходить в кино или посмотреть фильм, сходить на рыбалку. На самом деле, никакие человеческие увлечения мне не чужды, мне это интересно… Я действительно с большой радостью встречаюсь со своими друзьями, это не очень часто происходит", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание".
Также он добавил, что есть и простые доступные радости, например, почитать книгу. "Слава Богу, это не ушло из нашей жизни, и огромное количество интересной литературы публикуется", - отметил зампред Совета безопасности РФ.
Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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