https://ria.ru/20240304/medvedev-1931000750.html
Медведев прокомментировал разговор военных ФРГ об ударах по России
Медведев прокомментировал разговор военных ФРГ об ударах по России - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев прокомментировал разговор военных ФРГ об ударах по России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикацию разговоров немецких офицеров о планируемых ударах по Крымскому мосту, заявил, что Россия будет... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:16
2024-03-04T13:16
2024-03-04T14:11
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
германия
дмитрий медведев
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикацию разговоров немецких офицеров о планируемых ударах по Крымскому мосту, заявил, что Россия будет проявлять сдержанность, но все это запомнит."Мы, конечно, будем проявлять сдержанность, но мы это все запомним", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.Кроме того, он отметил, что Россией руководят "люди с холодной головой" и "верховный главнокомандующий к этому спокойно относится"."В том-то и беда: похоже, немцы ничего не поняли и ничему не научились, но если так отвлечься от сегодняшнего разговора, вот что мы увидели, услышали - рассуждение о том, как за чужой спиной воевать с Россией, уничтожать наши гражданские объекты, которыми пользуется масса людей, и они это все на холодном глазу обсуждают, потому что это им сейчас нужно, причем нужно делать таким образом, чтоб их голова не торчала... Но они должны понимать, что мы сделали во время Великой Отечественной войны. Пусть помнят", - добавил Медведев.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/krymskiy_most-1930912482.html
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разговор немецких военных об атаке на крымский мост, всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, германия, дмитрий медведев, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Германия, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин
Медведев прокомментировал разговор военных ФРГ об ударах по России
Медведев: Россия запомнит, что военные ФРГ обсуждали удар по Крымскому мосту
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикацию разговоров немецких офицеров о планируемых ударах по Крымскому мосту, заявил, что Россия будет проявлять сдержанность, но все это запомнит.
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"Мы, конечно, будем проявлять сдержанность, но мы это все запомним", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Кроме того, он отметил, что Россией руководят "люди с холодной головой" и "верховный главнокомандующий к этому спокойно относится".
"В том-то и беда: похоже, немцы ничего не поняли и ничему не научились, но если так отвлечься от сегодняшнего разговора, вот что мы увидели, услышали - рассуждение о том, как за чужой спиной воевать с Россией, уничтожать наши гражданские объекты, которыми пользуется масса людей, и они это все на холодном глазу обсуждают, потому что это им сейчас нужно, причем нужно делать таким образом, чтоб их голова не торчала... Но они должны понимать, что мы сделали во время Великой Отечественной войны. Пусть помнят", - добавил Медведев.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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