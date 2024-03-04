https://ria.ru/20240304/medvedev-1930995428.html

Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев

Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев

Россия доведет специальную военную операцию до логического конца - до капитуляции неонацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:00

2024-03-04T13:00

2024-03-04T13:34

россия

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий медведев

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия доведет специальную военную операцию до логического конца - до капитуляции неонацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Мы безусловно доведем специальную военную операцию до логического конца, до окончательной победы, до капитуляции неонацистов", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/mid-1930990630.html

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россия, общество, дмитрий медведев, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024