https://ria.ru/20240304/medvedev-1930995428.html
Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев
Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев
Россия доведет специальную военную операцию до логического конца - до капитуляции неонацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:00
2024-03-04T13:00
2024-03-04T13:34
россия
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий медведев
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия доведет специальную военную операцию до логического конца - до капитуляции неонацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Мы безусловно доведем специальную военную операцию до логического конца, до окончательной победы, до капитуляции неонацистов", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, общество, дмитрий медведев, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев
Медведев: Россия доведет СВО до логического конца - до капитуляции неонацистов