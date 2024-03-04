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Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 04.03.2024 (обновлено: 13:34 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/medvedev-1930995428.html
Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев
Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев
Россия доведет специальную военную операцию до логического конца - до капитуляции неонацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:00
2024-03-04T13:34
россия
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий медведев
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия доведет специальную военную операцию до логического конца - до капитуляции неонацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Мы безусловно доведем специальную военную операцию до логического конца, до окончательной победы, до капитуляции неонацистов", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/mid-1930990630.html
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россия, общество, дмитрий медведев, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия доведет СВО до логического конца, заявил Медведев

Медведев: Россия доведет СВО до логического конца - до капитуляции неонацистов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия доведет специальную военную операцию до логического конца - до капитуляции неонацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Мы безусловно доведем специальную военную операцию до логического конца, до окончательной победы, до капитуляции неонацистов", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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