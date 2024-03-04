https://ria.ru/20240304/medvedev-1930984482.html

Медведев процитировал слова Путина о границах России

Медведев процитировал слова Путина о границах России - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев процитировал слова Путина о границах России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев процитировал слова президента России Владимира Путина о границах России, которые "нигде не заканчиваются. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:38

2024-03-04T12:38

2024-03-04T12:38

общество

россия

дмитрий медведев

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев процитировал слова президента России Владимира Путина о границах России, которые "нигде не заканчиваются. "О наших границах точно и лаконично высказался президент: "Границы России нигде не заканчиваются". Это очень хорошие слова", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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общество, россия, дмитрий медведев, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024