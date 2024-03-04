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В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт - РИА Новости, 04.03.2024
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Новости Подмосковья
 
15:29 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/medkarta-1931037041.html
В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт
В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт - РИА Новости, 04.03.2024
В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт
Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о внедрении в 69 больницах региона искусственного интеллекта с целью заполнения медицинских карт. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:29
2024-03-04T15:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о внедрении в 69 больницах региона искусственного интеллекта с целью заполнения медицинских карт. По ее словам, голосовой ввод уже позволил сократить время на эту работу на 47%. Об этом сообщил телеканал “360”.ИИ позволяет врачам уделять больше времени осмотру и консультации пациентов."Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%", – добавила Куртяник.Голосовой ввод работает так: врач проговаривает информацию, а система переводит ее в текст. Таким образом, у специалиста остается время на решение других вопросов."Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи", – сказала Куртяник.Искусственный интеллект также активно применяют в сфере городского хозяйства, транспорта и экологии.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудник регистратуры работает с медицинскими картами пациентов в картотеке поликлиники
Сотрудник регистратуры работает с медицинскими картами пациентов в картотеке поликлиники - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о внедрении в 69 больницах региона искусственного интеллекта с целью заполнения медицинских карт. По ее словам, голосовой ввод уже позволил сократить время на эту работу на 47%. Об этом сообщил телеканал “360”.
ИИ позволяет врачам уделять больше времени осмотру и консультации пациентов.
"Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%", – добавила Куртяник.
Голосовой ввод работает так: врач проговаривает информацию, а система переводит ее в текст. Таким образом, у специалиста остается время на решение других вопросов.
"Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи", – сказала Куртяник.
Искусственный интеллект также активно применяют в сфере городского хозяйства, транспорта и экологии.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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