https://ria.ru/20240304/medkarta-1931037041.html

В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт

В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт - РИА Новости, 04.03.2024

В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт

Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о внедрении в 69 больницах региона искусственного интеллекта с целью заполнения медицинских карт. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:29

2024-03-04T15:29

2024-03-04T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о внедрении в 69 больницах региона искусственного интеллекта с целью заполнения медицинских карт. По ее словам, голосовой ввод уже позволил сократить время на эту работу на 47%. Об этом сообщил телеканал “360”.ИИ позволяет врачам уделять больше времени осмотру и консультации пациентов."Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%", – добавила Куртяник.Голосовой ввод работает так: врач проговаривает информацию, а система переводит ее в текст. Таким образом, у специалиста остается время на решение других вопросов."Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи", – сказала Куртяник.Искусственный интеллект также активно применяют в сфере городского хозяйства, транспорта и экологии.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)