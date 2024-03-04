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В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт
В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт - РИА Новости, 04.03.2024
В 69 больниц МО подключили искусственный интеллект для заполнения медкарт
Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о внедрении в 69 больницах региона искусственного интеллекта с целью заполнения медицинских карт. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:29
2024-03-04T15:29
2024-03-04T15:29
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о внедрении в 69 больницах региона искусственного интеллекта с целью заполнения медицинских карт. По ее словам, голосовой ввод уже позволил сократить время на эту работу на 47%. Об этом сообщил телеканал “360”.ИИ позволяет врачам уделять больше времени осмотру и консультации пациентов."Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%", – добавила Куртяник.Голосовой ввод работает так: врач проговаривает информацию, а система переводит ее в текст. Таким образом, у специалиста остается время на решение других вопросов."Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи", – сказала Куртяник.Искусственный интеллект также активно применяют в сфере городского хозяйства, транспорта и экологии.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о внедрении в 69 больницах региона искусственного интеллекта с целью заполнения медицинских карт. По ее словам, голосовой ввод уже позволил сократить время на эту работу на 47%. Об этом сообщил телеканал “360”
.
ИИ позволяет врачам уделять больше времени осмотру и консультации пациентов.
"Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%", – добавила Куртяник.
Голосовой ввод работает так: врач проговаривает информацию, а система переводит ее в текст. Таким образом, у специалиста остается время на решение других вопросов.
"Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи", – сказала Куртяник.
Искусственный интеллект также активно применяют в сфере городского хозяйства, транспорта и экологии.