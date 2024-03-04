https://ria.ru/20240304/mchs-1930991499.html
В восьми российских регионах объявили пожароопасный сезон
В восьми российских регионах объявили пожароопасный сезон - РИА Новости, 04.03.2024
В восьми российских регионах объявили пожароопасный сезон
Пожароопасный сезон уже открыт на территории восьми регионов России, в двух из них частично действует особый противопожарный режим, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:51
2024-03-04T12:51
2024-03-04T12:54
происшествия
россия
краснодарский край
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон уже открыт на территории восьми регионов России, в двух из них частично действует особый противопожарный режим, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В восьми субъектах открыт пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим действует частично на территории Краснодарского и Приморского краёв", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на прошлой неделе в России было зафиксировано восемь очагов природных пожаров. "Отмечается пожар в Краснодарском крае на территории Сочинского национального парка, палы сухой растительности в Астраханской области, Ставропольском и Приморском краях", - резюмирует МЧС РФ. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
https://ria.ru/20240304/antifire-msk-1930936192.html
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происшествия, россия, краснодарский край, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В восьми российских регионах объявили пожароопасный сезон
МЧС: пожароопасный сезон открыт в восьми регионах
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон уже открыт на территории восьми регионов России, в двух из них частично действует особый противопожарный режим, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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"В восьми субъектах открыт пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим действует частично на территории Краснодарского и Приморского краёв", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на прошлой неделе в России было зафиксировано восемь очагов природных пожаров. "Отмечается пожар в Краснодарском крае на территории Сочинского национального парка, палы сухой растительности в Астраханской области, Ставропольском и Приморском краях", - резюмирует МЧС РФ.
По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
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