https://ria.ru/20240304/mchs-1930991499.html

В восьми российских регионах объявили пожароопасный сезон

В восьми российских регионах объявили пожароопасный сезон - РИА Новости, 04.03.2024

В восьми российских регионах объявили пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон уже открыт на территории восьми регионов России, в двух из них частично действует особый противопожарный режим, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:51

2024-03-04T12:51

2024-03-04T12:54

происшествия

россия

краснодарский край

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон уже открыт на территории восьми регионов России, в двух из них частично действует особый противопожарный режим, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В восьми субъектах открыт пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим действует частично на территории Краснодарского и Приморского краёв", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на прошлой неделе в России было зафиксировано восемь очагов природных пожаров. "Отмечается пожар в Краснодарском крае на территории Сочинского национального парка, палы сухой растительности в Астраханской области, Ставропольском и Приморском краях", - резюмирует МЧС РФ. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

https://ria.ru/20240304/antifire-msk-1930936192.html

россия

краснодарский край

астраханская область

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происшествия, россия, краснодарский край, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)