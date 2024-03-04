https://ria.ru/20240304/makron-1931072910.html

Во Франции призвали Макрона к ответу после утечки информации об Украине

Во Франции призвали Макрона к ответу после утечки информации об Украине - РИА Новости, 04.03.2024

Во Франции призвали Макрона к ответу после утечки информации об Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил призвать президента Франции Эммануэля Макрона к ответственности после утечки... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:50

2024-03-04T17:50

2024-03-04T17:50

специальная военная операция на украине

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флориан филиппо

германия

маргарита симоньян

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил призвать президента Франции Эммануэля Макрона к ответственности после утечки обсуждения немецких офицеров идеи атаки на Крымский мост."Записи немецкой армии показывают, что французские солдаты уже участвуют в операции на Украине! Вопреки всем официальным обещаниям! Пора оппозиции призвать правительство и Макрона к ответу! Пусть активируют 35-ю статью Конституции!" — написал он.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930511372.html

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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, германия, маргарита симоньян, патриот