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Во Франции призвали Макрона к ответу после утечки информации об Украине - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/makron-1931072910.html
Во Франции призвали Макрона к ответу после утечки информации об Украине
Во Франции призвали Макрона к ответу после утечки информации об Украине - РИА Новости, 04.03.2024
Во Франции призвали Макрона к ответу после утечки информации об Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил призвать президента Франции Эммануэля Макрона к ответственности после утечки... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:50
2024-03-04T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
флориан филиппо
германия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил призвать президента Франции Эммануэля Макрона к ответственности после утечки обсуждения немецких офицеров идеи атаки на Крымский мост."Записи немецкой армии показывают, что французские солдаты уже участвуют в операции на Украине! Вопреки всем официальным обещаниям! Пора оппозиции призвать правительство и Макрона к ответу! Пусть активируют 35-ю статью Конституции!" — написал он.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, германия, маргарита симоньян, патриот
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Германия, Маргарита Симоньян, Патриот
Во Франции призвали Макрона к ответу после утечки информации об Украине

Филиппо: Макрон должен ответить после утечки беседы немецких офицеров

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил призвать президента Франции Эммануэля Макрона к ответственности после утечки обсуждения немецких офицеров идеи атаки на Крымский мост.
"Записи немецкой армии показывают, что французские солдаты уже участвуют в операции на Украине! Вопреки всем официальным обещаниям! Пора оппозиции призвать правительство и Макрона к ответу! Пусть активируют 35-ю статью Конституции!" — написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
Вчера, 08:00
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".
В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.
Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Макрон вырыл себе яму. Кто теперь возглавит Францию
3 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронФлориан ФилиппоГерманияМаргарита СимоньянПатриот
 
 
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