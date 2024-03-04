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СМИ рассказали о реакции союзников на предложение Макрона по Украине - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/makron-1930962605.html
СМИ рассказали о реакции союзников на предложение Макрона по Украине
СМИ рассказали о реакции союзников на предложение Макрона по Украине - РИА Новости, 04.03.2024
СМИ рассказали о реакции союзников на предложение Макрона по Украине
Союзники Франции были поражены ее предложением по коалиции желающих помочь Киеву, которое было сделано за несколько недель до заявления президента страны... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:33
2024-03-04T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Союзники Франции были поражены ее предложением по коалиции желающих помочь Киеву, которое было сделано за несколько недель до заявления президента страны Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, и отреагировали яростным "Какого черта?", сообщает газета Politico. По информации издания, за несколько недель до встречи в Париже начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард написал "половине своих коллег в НАТО" об идее создания коалиции желающих для выполнения за Украину ряда задач, например, комплектования оборонительных систем, обучения военных на территории Украины, проведения киберопераций. "И каждый союзник... отреагировал яростным "Какого черта?", - говорится в публикации газеты. По информации ее автора, бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, союзники Франции усмотрели в ее предложении желание осуществить политические цели и дали на него решительный отрицательный ответ. По мнению Даалдера, Париж тогда не внял реакции союзников или ему было всё равно, поэтому Макрон впоследствии предложил рассмотреть идею отправки войск на Украину. Экс-представитель США при НАТО также назвал президента Франции "великим магистром игры на публику" и подчеркнул, что в его ДНК, похоже, заложено стремление добиваться благосклонности и не платить за это цену. Ранее Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930511372.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
СМИ рассказали о реакции союзников на предложение Макрона по Украине

Politico: союзники ответили на идеи Макрона по Украине яростным "Какого черта?"

© AP Photo / Gonzalo FuentesЭммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины
Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Союзники Франции были поражены ее предложением по коалиции желающих помочь Киеву, которое было сделано за несколько недель до заявления президента страны Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, и отреагировали яростным "Какого черта?", сообщает газета Politico.
По информации издания, за несколько недель до встречи в Париже начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард написал "половине своих коллег в НАТО" об идее создания коалиции желающих для выполнения за Украину ряда задач, например, комплектования оборонительных систем, обучения военных на территории Украины, проведения киберопераций.
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"И каждый союзник... отреагировал яростным "Какого черта?", - говорится в публикации газеты. По информации ее автора, бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, союзники Франции усмотрели в ее предложении желание осуществить политические цели и дали на него решительный отрицательный ответ.
По мнению Даалдера, Париж тогда не внял реакции союзников или ему было всё равно, поэтому Макрон впоследствии предложил рассмотреть идею отправки войск на Украину.
Экс-представитель США при НАТО также назвал президента Франции "великим магистром игры на публику" и подчеркнул, что в его ДНК, похоже, заложено стремление добиваться благосклонности и не платить за это цену.
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Ранее Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронНАТО
 
 
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