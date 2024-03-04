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Стали известны истинные причины заявления Макрона о войсках на Украине - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 04.03.2024 (обновлено: 11:29 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/makron-1930934741.html
Стали известны истинные причины заявления Макрона о войсках на Украине
Стали известны истинные причины заявления Макрона о войсках на Украине - РИА Новости, 04.03.2024
Стали известны истинные причины заявления Макрона о войсках на Украине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к отправке войск на Украину стало частью его политической игры, пишет Politico. "Его последнее... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:20
2024-03-04T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
украина
франция
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к отправке войск на Украину стало частью его политической игры, пишет Politico. "Его последнее заявление — это всего лишь еще один пример того, как президент Франции пытается набрать геополитические очки", — говорится в публикации. В статья отмечается, что Макрон любит громкие заявления, которые вызывают недоумение у западных политиков."Риторические бомбы французского лидера демонстрируют отсутствие серьезности — они также подрывают дело Украины", — пишет Politico. Ранее в Париже прошла созванная по инициативе французского главы Пятой республики конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке военных на Украину не идет.
https://ria.ru/20240304/boepripasy-1930927170.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Франция
Стали известны истинные причины заявления Макрона о войсках на Украине

Politico: Макрон словами о войсках на Украине хотел набрать политические очки

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к отправке войск на Украину стало частью его политической игры, пишет Politico.

"Его последнее заявление — это всего лишь еще один пример того, как президент Франции пытается набрать геополитические очки", — говорится в публикации.
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В статья отмечается, что Макрон любит громкие заявления, которые вызывают недоумение у западных политиков.

"Риторические бомбы французского лидера демонстрируют отсутствие серьезности — они также подрывают дело Украины", — пишет Politico.

Ранее в Париже прошла созванная по инициативе французского главы Пятой республики конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке военных на Украину не идет.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронУкраинаФранция
 
 
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