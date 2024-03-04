Стали известны истинные причины заявления Макрона о войсках на Украине
Politico: Макрон словами о войсках на Украине хотел набрать политические очки
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к отправке войск на Украину стало частью его политической игры, пишет Politico.
"Его последнее заявление — это всего лишь еще один пример того, как президент Франции пытается набрать геополитические очки", — говорится в публикации.
"Его последнее заявление — это всего лишь еще один пример того, как президент Франции пытается набрать геополитические очки", — говорится в публикации.
В статья отмечается, что Макрон любит громкие заявления, которые вызывают недоумение у западных политиков.
"Риторические бомбы французского лидера демонстрируют отсутствие серьезности — они также подрывают дело Украины", — пишет Politico.
Ранее в Париже прошла созванная по инициативе французского главы Пятой республики конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке военных на Украину не идет.
"Риторические бомбы французского лидера демонстрируют отсутствие серьезности — они также подрывают дело Украины", — пишет Politico.
Ранее в Париже прошла созванная по инициативе французского главы Пятой республики конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке военных на Украину не идет.