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Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах - РИА Новости, 04.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:05 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/lykova-1930949162.html
Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах
Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах - РИА Новости, 04.03.2024
Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах
Таежная отшельница Агафья Лыкова из заповедника "Хакасский" не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России из-за своих убеждений и... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:05
2024-03-04T11:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
агафья лыкова
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КЕМЕРОВО, 4 мар - РИА Новости. Таежная отшельница Агафья Лыкова из заповедника "Хакасский" не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России из-за своих убеждений и отсутствия паспорта, сообщили РИА Новости в избиркоме Хакасии. "Насколько я знаю, (Агафья Лыкова - ред.) не голосует, у нее и паспорта-то нет. Насколько я помню, ее убеждения не дают ей (голосовать - ред.), - рассказал РИА Новости начальник отдела общественных связей и информации избиркома Хакасии Дмитрий Кирсанов. Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта.
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политика, россия, агафья лыкова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Агафья Лыкова
Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах

Отшельница Лыкова не будет голосовать на выборах, потому что у нее нет паспорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСибирская отшельница Агафья Лыкова
Сибирская отшельница Агафья Лыкова - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сибирская отшельница Агафья Лыкова. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 мар - РИА Новости. Таежная отшельница Агафья Лыкова из заповедника "Хакасский" не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России из-за своих убеждений и отсутствия паспорта, сообщили РИА Новости в избиркоме Хакасии.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Лыкова до сих пор живет в тайге.

"Насколько я знаю, (Агафья Лыкова - ред.) не голосует, у нее и паспорта-то нет. Насколько я помню, ее убеждения не дают ей (голосовать - ред.), - рассказал РИА Новости начальник отдела общественных связей и информации избиркома Хакасии Дмитрий Кирсанов.
Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАгафья Лыкова
 
 
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