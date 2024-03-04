https://ria.ru/20240304/lykova-1930949162.html

Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах

Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах - РИА Новости, 04.03.2024

Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах

Таежная отшельница Агафья Лыкова из заповедника "Хакасский" не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России из-за своих убеждений и... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:05

2024-03-04T11:05

2024-03-04T11:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

агафья лыкова

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КЕМЕРОВО, 4 мар - РИА Новости. Таежная отшельница Агафья Лыкова из заповедника "Хакасский" не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России из-за своих убеждений и отсутствия паспорта, сообщили РИА Новости в избиркоме Хакасии. "Насколько я знаю, (Агафья Лыкова - ред.) не голосует, у нее и паспорта-то нет. Насколько я помню, ее убеждения не дают ей (голосовать - ред.), - рассказал РИА Новости начальник отдела общественных связей и информации избиркома Хакасии Дмитрий Кирсанов. Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, агафья лыкова