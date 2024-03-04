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Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах
Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах - РИА Новости, 04.03.2024
Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах
Таежная отшельница Агафья Лыкова из заповедника "Хакасский" не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России из-за своих убеждений и... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:05
2024-03-04T11:05
2024-03-04T11:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
агафья лыкова
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КЕМЕРОВО, 4 мар - РИА Новости. Таежная отшельница Агафья Лыкова из заповедника "Хакасский" не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России из-за своих убеждений и отсутствия паспорта, сообщили РИА Новости в избиркоме Хакасии. "Насколько я знаю, (Агафья Лыкова - ред.) не голосует, у нее и паспорта-то нет. Насколько я помню, ее убеждения не дают ей (голосовать - ред.), - рассказал РИА Новости начальник отдела общественных связей и информации избиркома Хакасии Дмитрий Кирсанов. Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, агафья лыкова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Агафья Лыкова
Стало известно, почему отшельница Лыкова отказалась голосовать на выборах
Отшельница Лыкова не будет голосовать на выборах, потому что у нее нет паспорта
КЕМЕРОВО, 4 мар - РИА Новости. Таежная отшельница Агафья Лыкова из заповедника "Хакасский" не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России из-за своих убеждений и отсутствия паспорта, сообщили РИА Новости в избиркоме Хакасии.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Лыкова до сих пор живет в тайге.
"Насколько я знаю, (Агафья Лыкова - ред.) не голосует, у нее и паспорта-то нет. Насколько я помню, ее убеждения не дают ей (голосовать - ред.), - рассказал РИА Новости начальник отдела общественных связей и информации избиркома Хакасии Дмитрий Кирсанов.
Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта.