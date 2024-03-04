https://ria.ru/20240304/luzhina-1930409847.html

Биография Ларисы Лужиной

Биография Ларисы Лужиной - РИА Новости, 04.03.2024

Биография Ларисы Лужиной

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лариса Анатольевна Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде (сейчас... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T02:00

2024-03-04T02:00

2024-03-04T02:00

справки

лариса лужина

санкт-петербург

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лариса Анатольевна Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Первые детские воспоминания Ларисы Лужиной связаны с Великой Отечественной войной – с блокадным Ленинградом. Ее отец, будучи моряком дальнего плавания, остался защищать город, однако из-за ранения и истощения вскоре умер. Война унесла также жизни бабушки и шестилетней сестры Лужиной. Сама будущая актриса вместе с матерью была эвакуирована по "Дороге жизни" в город Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область – Кузбасс).После окончания войны Лужины вернулись в Ленинград. Однако из-за того, что их квартира была уже занята, им пришлось поселиться у родственников в Таллине (Эстония). В школьные годы Лариса Лужина занималась в драмкружке, которым руководил артист Русского драматического театра Иван Россомахин. Именно он привил своим ученикам – помимо Ларисы Лужиной, ими стали Игорь Ясулович, Владимир Коренев, Виталий Коняев, Лилиан Малкина, – любовь к театру. Коллектив будущих актеров оказался настолько сильным, что нередко спектакли кружка шли на профессиональной сцене Русского драматического театра (сейчас Русский театр Эстонии).После окончания школы Лужина пробовала поступить в Ленинградский государственный театральный институт имени А.Н. Островского (сейчас Российский государственный институт сценических искусств), но не прошла дальше первого тура. Возвратившись в Таллин, Лариса Лужина работала сначала на фармацевтическом заводе, потом на кондитерской фабрике "Калев". Затем была секретарем министра здравоохранения, а позже по совместительству работала манекенщицей в Таллинском доме моделей "Силуэт".В 1964 году Лариса Лужина окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК, сейчас Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), где училась на курсе народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Вместе с Лужиной также учились Жанна Прохоренко, Жанна Болотова, Николай Губенко, Галина Польских, Евгений Жариков. С 1964 года актриса работает в Театре-студии киноактера (современное название – Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). В 1990-х годах играла в театрах "Мир искусства" и "Ангажемент".В последние годы играет в антрепризных спектаклях. В кино Лариса Лужина дебютировала в 1959 году в небольшой роли певицы ночного кабаре в фильме "Незваные гости". Ее появление на экране было замечено, и режиссер "Ленфильма" Герберт Раппапорт предложил Лужиной одну из главных ролей в картине "В дождь и в солнце" (1960).Всенародную известность актрисе принесла роль в военной драме Станислава Ростоцкого "На семи ветрах" (1962).В начале 1960-х годов Лариса Лужина также снималась в фильмах "Тишина" Владимира Басова (1963), "Штрафной удар" Вениамина Дормана (1963), "Большая руда" Василия Ордынского (1964).В 1964-1966 годах и в 1968-1969 годах актриса работала в ГДР, где снялась в шести картинах. За участие в фильме "Доктор Шлютер" (1964-1967), где Лужина сыграла две главные роли, актриса была отмечена Национальной премией ГДР. Она также дважды получала награду "Золотой лавр телевидения" и была удостоена награды Общества германо-советской дружбы "Золотой знак".В ГДР Лужина впервые исполнила роли из русской классики – Марью Николаевну в "Вешних водах" (1969) и Варвару Павловну в "Дворянском гнезде" (1969) по произведениям Ивана Тургенева.В 1966 году артистка снялась в приключенческом фильме Станислава Говорухина и Бориса Дурова "Вертикаль", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Тогда же Лужина стала прототипом персонажа его песни "Она была в Париже".Лариса Лужина сыграла заметные роли в таких картинах, как "Золото" Дамира Вятича-Бережных (1969), "Главный свидетель" Аиды Манасаровой (1969), "Гонщики" Игоря Масленникова (1972), "Исполнение желаний" Светланы Дружининой (1973), "Небо со мной" Валерия Лонского (1974), "Так начиналась легенда" Бориса Григорьева (1976), "Четвертая высота" Игоря Вознесенского (1977), "Встреча в конце зимы" Иосифа Шульмана (1978), "Расмус-бродяга" Марии Муат (1978), "С любимыми не расставайтесь" Павла Арсенова (1979), "Сыщик" Владимира Фокина (1979), в сериале "Петербургские тайны" (1994-1998) Вадима Зобина, Марка Орлова и Леонида Пчелкина и др. В последующие годы актриса активно снималась в фильмах и телесериалах – "Ночь на кордоне" Василия Панина (2001), "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" Светланы Дружининой (2001-2003), "Марш Турецкого" Михаила Туманишвили (2002-2007), "Юнкера" Игоря Черницкого (2007), "Улыбка судьбы" Марины Мигуновой (2011), "Стервы" Артема Макарова, Виталия Скородумова и Филиппа Коршунова (2012), "Если ты не со мной" Игоря Мужжухина (2014), "Курьезы" Андрея Мышкина (2019). Из последних работ Лужиной – сериал "Напарники" Михаила Кабанова (2021), фильмы "Водопроводчик" Анны Озар и Павла Емелина (2021), "Русь и Ганза. Путь навстречу" Виктора Носкина (2022).Помимо работы в кино и театре, Лужина занимается дубляжом. Она озвучивала фильмы "Франсуаза, или супружеская жизнь" (1964), "Преемник" (1965), "Секрет великого рассказчика" (1971), "Текумзе" (1972) и мультфильм "Гроза муравьев" (2006). В течение нескольких лет Лужина преподавала актерское искусство в Московской детской академии народного художественного творчества "Россия".В настоящее время актриса выступает с творческими вечерами, участвует в кинофестивалях.О Ларисе Лужиной снят ряд документальных фильмов, в числе которых "Лариса Лужина. Она была в Париже" (2014), "Личное. Лариса Лужина" (2016), "Лариса Лужина. Незамужние дольше живут" (2019). В 2017 году актриса выпустила книгу "Жизнь по вертикали". Лариса Лужина является членом Гильдии актеров Союза кинематографистов Российской Федерации, членом Российской академии кинематографических искусств "Ника". Член политической партии "Единая Россия". Входит в состав московского регионального политсовета партии. Лариса Лужина – народная артистка РСФСР (1989). В 2009 году была награждена орденом Дружбы. Актриса была замужем четыре раза. От второго брака с Валерием Шуваловым, оператором фильмов "12 стульев", "Экипаж" и "Интердевочка", у Лужиной есть сын Павел, который работает звукорежиссером на "Мосфильме".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, лариса лужина, санкт-петербург