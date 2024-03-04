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В Саратове лев напал на школьницу - РИА Новости, 04.03.2024
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11:41 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/lev-1930968064.html
В Саратове лев напал на школьницу
В Саратове лев напал на школьницу - РИА Новости, 04.03.2024
В Саратове лев напал на школьницу
Следователи проводят проверку по факту госпитализации девочки после нападения льва, который содержится в вольере на территории предприятия в Саратове, сообщило... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:41
2024-03-04T11:41
происшествия
саратов
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту госпитализации девочки после нападения льва, который содержится в вольере на территории предприятия в Саратове, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Следователем СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что ведомство также проводит проверку. "По предварительным данным, 2 марта на территории одной из организаций Ленинского района Саратова девочку-подростка за обе руки укусил лев. Прокуратура района даст оценку законности содержания дикого зверя, а также требований законодательства об ответственном обращении с животными", - отмечается в сообщении.
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происшествия, саратов, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове лев напал на школьницу

СК проводит проверку после нападения льва на школьницу в Саратове

© Фото : Прокуратура Саратовской областиЛев в вольере на территории одной из организаций Ленинского района Саратова
Лев в вольере на территории одной из организаций Ленинского района Саратова - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Прокуратура Саратовской области
Лев в вольере на территории одной из организаций Ленинского района Саратова
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту госпитализации девочки после нападения льва, который содержится в вольере на территории предприятия в Саратове, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Следователем СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что ведомство также проводит проверку.
"По предварительным данным, 2 марта на территории одной из организаций Ленинского района Саратова девочку-подростка за обе руки укусил лев. Прокуратура района даст оценку законности содержания дикого зверя, а также требований законодательства об ответственном обращении с животными", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСаратовЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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