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Лавров назвал деятельность президента МОК предательством идеалов олимпизма

Лавров назвал деятельность президента МОК предательством идеалов олимпизма - РИА Новости, 04.03.2024

Лавров назвал деятельность президента МОК предательством идеалов олимпизма

Деятельность Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха - предательство всех идеалов олимпизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:15

2024-03-04T16:15

2024-03-04T16:43

спорт

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Деятельность Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха - предательство всех идеалов олимпизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что сейчас происходит со спортивным движением, что делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма", - сказал Лавров в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил высказывание Баха, который ранее выступил против полной политизации в спорте. "Когда он (Бах - ред.) в одном из своих выступлений, реагируя на инициативы допустить трансгендеров во все виды соревнований, сказал: "Мы же не можем политизировать спорт, поэтому нужно им (трансгендерам - прим.) создавать необходимые равные права"... А вот когда ему сказали: "Хорошо, вы против политизации. Допустите ли российских и белорусских спортсменов?" Он говорит: "Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили устав ООН", - добавил министр. При этом Лавров указал, что страны, занимавшиеся агрессией и противозаконно бомбившие Ирак, Сирию, Ливию, "спокойно отправляли своих атлетов под флагами, с гимном".

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ирак

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спорт, россия, ирак, сергей лавров, томас бах, международный олимпийский комитет (мок), оон, олимпийские игры, сирия